أتربة مثارة ورياح على منطقة نجران حتى المساء 

تجاوز الإشارة الحمراء مخالفة وخطر يهدد السلامة بدء مشروع إعادة تطوير وتوسعة جامع الشيخ محمد بن عثيمين بعنيزة خارجية قطر: تصريحات نتنياهو المتهورة محاولة مشينة لتبرير الهجوم الجبان ترامب: لقد توفي تشارلي كيرك العظيم الأسطوري الرئيس الفلسطيني: خطاب ولي العهد يعكس الموقف التاريخي الأصيل للسعودية قيادة وشعبًا عبدالعزيز بن سعود: القيادة وجهت بتسخير كافة الإمكانيات لدعم أمن قطر واستقرارها قدم نفسه حاكمًا محتملًا لغزة.. السلطة الفلسطينية تعتقل سمير حليلة السمنة تؤثر على 188 مليون طفل ومراهق في سن الدراسة استقرار أسعار الذهب اليوم وفاة وإصابات جراء تصادم بين مركبتين في الرياض
نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكوّن أتربة مثارة، تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بمسافة تتراوح بين (3 – 5) كلم، على مدينة نجران، ومحافظات حبونا، وثار، ويدمة، وخباش، وشرورة.
وبيَّن المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 10 مساءً.