أتربة مثارة ورياح على منطقة نجران حتى المساء 

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكوّن أتربة مثارة، تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بمسافة تتراوح بين (3 – 5) كلم، على مدينة نجران، ومحافظات حبونا، وثار، ويدمة، وخباش، وشرورة.

وبيَّن المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 10 مساءً.