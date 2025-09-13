Icon

ضبط 21339 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل.. بينهم 23 متورطًا بجرائم مخلة بالشرف Icon مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تنظم لقاءً معرفيًا لسفير السعودية لدى الصين Icon المركزي الصيني يجري عملية إعادة شراء عكسية مباشرة Icon وظائف إدارية شاغرة بـ شركة الخزف Icon مندوب السعودية بالأمم المتحدة: قرار حل الدولتين يعيد التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية Icon الخارجية القطرية: القمة العربية الإسلامية ستناقش مشروع قرار بشأن الهجوم الإسرائيلي Icon زلزال عنيف يضرب سواحل روسيا وتحذيرات من أمواج تسونامي خطيرة Icon البرلمان العربي: إعلان نيويورك بشأن حل الدولتين خطوة تعكس الدعم الدولي لحقوق الفلسطينيين Icon موسم الخريف: اعتدال الأجواء واقتران القمر بالثريا في قران 19 Icon وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

أتربة مثارة ورياح نشطة على شرورة

السبت ١٣ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١:٤٢ مساءً
أتربة مثارة ورياح نشطة على شرورة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكوّن أتربة مثارة، على محافظة شرورة، تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بمسافة تتراوح بين (3 – 5) كلم، على المحافظة.

وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 10 مساءً.

قد يهمّك أيضاً
بالصور.. توافد الأهالي على فعاليات #عيدكم_معنا في شرورة

بالصور.. توافد الأهالي على فعاليات #عيدكم_معنا في شرورة

تنظيم الكهرباء تتابع توجيهات انقطاع التيار في شرورة

تنظيم الكهرباء تتابع توجيهات انقطاع التيار في شرورة

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

لقطات توثق هطول الأمطار وجريان السويل بشرورة
السعودية اليوم

لقطات توثق هطول الأمطار وجريان السويل بشرورة

السعودية اليوم