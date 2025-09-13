أتربة مثارة ورياح نشطة على شرورة

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكوّن أتربة مثارة، على محافظة شرورة، تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بمسافة تتراوح بين (3 – 5) كلم، على المحافظة.

وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 10 مساءً.