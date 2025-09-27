أتلتيكو يقسو على ريال مدريد بخماسية

ألحق أتلتيكو مدريد الهزيمة الأولى بمنافسه ريال مدريد في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، اليوم السبت، وفاز عليه بنتيجة قاسية ومذلة 5/2 في ديربي العاصمة الإسبانية، ضمن منافسات الجولة السابعة من المسابقة.

ورفع أتلتيكو مدريد، الذي حقق فوزه الثالث هذا الموسم، رصيده إلى 12 نقطة في المركز الرابع، ويستعد لمواجهة آينتراخت فرانكفورت الألماني، يوم الثلاثاء المقبل، بالجولة الثانية من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

وتواصلت معاناة ريال مدريد في مباريات الديربي، حيث لم يحقق الفوز للمباراة السادسة على التوالي في بطولة الدوري أمام غريمه التقليدي.

وجاء ذلك الفوز الكبير ليسدي خدمة كبيرة لبرشلونة، صاحب المركز الثاني، حيث تجمد رصيد ريال مدريد، بعد خسارته للمرة الأولى هذا الموسم، عند 18 نقطة في الصدارة، بفارق نقطتين فقط عن الفريق الكاتالوني الذي يمكنه الارتقاء لصدارة الترتيب في حال فوزه، الأحد، على ريال سوسييداد، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

وتقدم أتلتيكو مدريد عن طريق مدافعه روبن لي نورماند في الدقيقة 14، قبل أن يدرك كيليان مبابي التعادل لريال مدريد في الدقيقة 25.

وفي الدقيقة 36 سجل ريال مدريد هدفه الثاني عن طريق أردا جولر، لكن أتلتيكو مدريد نجح في إنهاء الشوط الأول متعادلا بهدف سجله ألكسندر سورلوث في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وفي الدقيقة 51 سجل جوليان ألفاريز الهدف الثالث لأتلتيكو مدريد، قبل أن يضيف بنفسه الهدف الرابع من ضربة حرة مباشرة رائعة في الدقيقة 63.

واختتم الفرنسي أنطوان غريزمان خماسية أتلتيكو مدريد في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.