أجواء إيمانية صباحية للمعتمرين في الحرم المكي

الإمارات وقطر والبحرين يخفضون أسعار الفائدة 25 نقطة أساس ترامب في بريطانيا.. استقبال تاريخي واحتجاجات شعبية مساند: لا يمكن استرداد رسوم تأشيرة استقدام تم استخدامها تنبيه من أتربة مثارة ورياح نشطة على الحدود الشمالية لأول مرة.. توصية عالمية بأدوية التخسيس لعلاج السمنة اتفاقية الدفاع الإستراتيجي بين السعودية وباكستان.. تعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء النصر يسحق استقلال دوشنبه الطاجيكي بخماسية نظيفة في قبضة الأمن.. 4 مواطنين روجوا الحشيش في تبوك لقاح الإنفلونزا الموسمية يخفف الأعراض ويقلل المضاعفات الأهلي والهلال في قمة الجولة الثالثة من دوري روشن
وثقت لقطات الأجواء الإيمانية الصباحية للمعتمرين في الحرم المكي اليوم الأربعاء.
روحانية الحرم المكي.. أجواء إيمانية صباحية للمعتمرين#الإخبارية pic.twitter.com/HrLTkWYeLBقد يهمّك أيضاً
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 17, 2025