أحمد السقا يتعرض لحادث سير ويصاب بكسور

نجا الفنان المصري أحمد السقا من حادث سير خلال توجهه إلى مدينة الإسكندرية لحضور عرض مسرحي لدعم جيل جديد من الشباب، ما استدعى نقله على الفور إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.
وعن تفاصيل الحادث، كشفت الفحوصات الطبية عن إصابة السقا بكسر في أحد أضلاعه، الأمر الذي استدعى إبقاءه تحت الرعاية الطبية لمتابعة حالته الصحية والاطمئنان على وضعه.
على الصعيد الفني، يستعد السقا خلال الفترة المقبلة لبدء تصوير فيلمه الجديد “هيروشيما”، وهو عمل ينتمي إلى فئة أفلام الإثارة والتشويق.
الفيلم يُعد أول إنتاج سينمائي للشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر عبر شركته “إي بي كي ميديا برو”، بالتعاون مع المنتجين أحمد بدوي وزيد الكردي، ومن إخراج أحمد نادر جلال.