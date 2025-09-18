أرامكو السعودية تُكمل إصدار صكوك دولية بـ 3 مليارات دولار 

توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول وبرد على عدة مناطق الإمارات وقطر والبحرين يخفضون أسعار الفائدة 25 نقطة أساس ترامب في بريطانيا.. استقبال تاريخي واحتجاجات شعبية مساند: لا يمكن استرداد رسوم تأشيرة استقدام تم استخدامها تنبيه من أتربة مثارة ورياح نشطة على الحدود الشمالية لأول مرة.. توصية عالمية بأدوية التخسيس لعلاج السمنة اتفاقية الدفاع الإستراتيجي بين السعودية وباكستان.. تعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء النصر يسحق استقلال دوشنبه الطاجيكي بخماسية نظيفة في قبضة الأمن.. 4 مواطنين روجوا الحشيش في تبوك لقاح الإنفلونزا الموسمية يخفف الأعراض ويقلل المضاعفات
أكملت أرامكو السعودية عملية إصدار صكوك دولية بقيمة (3) مليارات دولار أمريكي، ويشمل الإصدار شريحتين من الصكوك المقوّمة بالدولار الأمريكي، وحُدِد سعر الإصدار في 10 سبتمبر 2025، وطرح الصكوك في سوق لندن للأوراق المالية.
وأوضحت أرامكو السعودية أن الإصدار يتضمن شريحتين: الشريحة الأولى: (1.5) مليار دولار أمريكي، مستحقة في عام 2030، بمعدل ربح سنوي قدره (4.125%)، فيما بلغت الشريحة الثانية (1.5) مليار دولار أمريكي، مستحقة في عام 2035، بمعدل ربح سنوي قدره (4.625%).
بدوره أوضح النائب التنفيذي للرئيس وكبير الإداريين الماليين في أرامكو السعودية زياد المرشد، أن هذا الإصدار الناجح يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في مستوى المرونة المالية العالية لأرامكو السعودية، إضافة إلى قوة مركزها المالي، في الوقت الذي تواصل فيه العمل على تعزيز هيكل الشركة الرأسمالي، مبينًا أن تسعير الصكوك بعلاوة إصدار سالبة يعكس القيمة الائتمانية الفريدة للشركة ومكانتها في أسواق رأس المال العالمية.