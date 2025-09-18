Icon

توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول وبرد على عدة مناطق Icon الإمارات وقطر والبحرين يخفضون أسعار الفائدة 25 نقطة أساس Icon ترامب في بريطانيا.. استقبال تاريخي واحتجاجات شعبية Icon مساند: لا يمكن استرداد رسوم تأشيرة استقدام تم استخدامها Icon تنبيه من أتربة مثارة ورياح نشطة على الحدود الشمالية Icon لأول مرة.. توصية عالمية بأدوية التخسيس لعلاج السمنة Icon اتفاقية الدفاع الإستراتيجي بين السعودية وباكستان.. تعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء Icon النصر يسحق استقلال دوشنبه الطاجيكي بخماسية نظيفة Icon في قبضة الأمن.. 4 مواطنين روجوا الحشيش في تبوك Icon لقاح الإنفلونزا الموسمية يخفف الأعراض ويقلل المضاعفات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق
حصاد اليوم

أرامكو السعودية تُكمل إصدار صكوك دولية بـ 3 مليارات دولار 

الخميس ١٨ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:١٠ صباحاً
أرامكو السعودية تُكمل إصدار صكوك دولية بـ 3 مليارات دولار 
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أكملت أرامكو السعودية عملية إصدار صكوك دولية بقيمة (3) مليارات دولار أمريكي، ويشمل الإصدار شريحتين من الصكوك المقوّمة بالدولار الأمريكي، وحُدِد سعر الإصدار في 10 سبتمبر 2025، وطرح الصكوك في سوق لندن للأوراق المالية.

وأوضحت أرامكو السعودية أن الإصدار يتضمن شريحتين: الشريحة الأولى: (1.5) مليار دولار أمريكي، مستحقة في عام 2030، بمعدل ربح سنوي قدره (4.125%)، فيما بلغت الشريحة الثانية (1.5) مليار دولار أمريكي، مستحقة في عام 2035، بمعدل ربح سنوي قدره (4.625%).

قد يهمّك أيضاً
مراجعة شهرية لـ أسعار الوقود والتطبيق 11 من كل شهر ميلادي

مراجعة شهرية لـ أسعار الوقود والتطبيق 11 من كل شهر ميلادي

احذروا فخ اتصالات الاكتتاب في أرامكو

احذروا فخ اتصالات الاكتتاب في أرامكو

بدوره أوضح النائب التنفيذي للرئيس وكبير الإداريين الماليين في أرامكو السعودية زياد المرشد، أن هذا الإصدار الناجح يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في مستوى المرونة المالية العالية لأرامكو السعودية، إضافة إلى قوة مركزها المالي، في الوقت الذي تواصل فيه العمل على تعزيز هيكل الشركة الرأسمالي، مبينًا أن تسعير الصكوك بعلاوة إصدار سالبة يعكس القيمة الائتمانية الفريدة للشركة ومكانتها في أسواق رأس المال العالمية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد