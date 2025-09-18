أرامكو السعودية تُكمل إصدار صكوك دولية بـ 3 مليارات دولار 

أكملت أرامكو السعودية عملية إصدار صكوك دولية بقيمة (3) مليارات دولار أمريكي، ويشمل الإصدار شريحتين من الصكوك المقوّمة بالدولار الأمريكي، وحُدِد سعر الإصدار في 10 سبتمبر 2025، وطرح الصكوك في سوق لندن للأوراق المالية.

وأوضحت أرامكو السعودية أن الإصدار يتضمن شريحتين: الشريحة الأولى: (1.5) مليار دولار أمريكي، مستحقة في عام 2030، بمعدل ربح سنوي قدره (4.125%)، فيما بلغت الشريحة الثانية (1.5) مليار دولار أمريكي، مستحقة في عام 2035، بمعدل ربح سنوي قدره (4.625%).

بدوره أوضح النائب التنفيذي للرئيس وكبير الإداريين الماليين في أرامكو السعودية زياد المرشد، أن هذا الإصدار الناجح يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في مستوى المرونة المالية العالية لأرامكو السعودية، إضافة إلى قوة مركزها المالي، في الوقت الذي تواصل فيه العمل على تعزيز هيكل الشركة الرأسمالي، مبينًا أن تسعير الصكوك بعلاوة إصدار سالبة يعكس القيمة الائتمانية الفريدة للشركة ومكانتها في أسواق رأس المال العالمية.