أرامكو تعلن بدء إصدار صكوك دولية مقومة بالدولار

أعلنت شركة اأرامكو السعودية، عن بدء إصدار صكوك دولية بالدولار الأميركي، بموجب برنامج إصدار الصكوك الدولية لشركة “إس أيه غلوبال صكوك ليمتد”.

وأوضحت الشركة في بيان على “تداول السعودية”، أن قيمة الطرح تحدّد بحسب ظروف السوق.

ويبدأ الطرح اليوم الأربعاء الموافق 10 سبتمبر الجاري ويستمر حتى يوم الأربعاء المقبل الموافق 17 سبتمبر.

أرامكو تعلن بدء إصدار صكوك دولية

طرح الصكوك سيكون على شريحتين، إحداهما لأجل خمس سنوات، والأخرى لعشر سنوات. وتحدد السعر المبدئي المستهدف للصكوك لأجل خمس سنوات عند 105 نقاط أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، ولأجل 10 سنوات عند 115 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية.

وأوضحت “أرامكو” أن الصكوك مقوّمة بالدولار الأميركي، وستكون مباشرة ذات أولوية وغير مضمونة مع حق محدود للرجوع على الأصول والتي تشكل التزاما على شركة إس أيه غلوبال صكوك ليمتد (SA Global Sukuk Limited).

وقالت “أرامكو”، إن الفئة المستهدفة من الإصدار هم المستثمرون من المؤسسات (المؤهلين في الدول التي سيتم فيها الطرح وذلك وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول)، وفقا لـ”العربية”.

وعينت كلاً من إتش إس بي سي، والراجحي المالية، وبنك أبوظبي الأول، ودبي الإسلامي، وبنك ستاندرد تشارترد، وبيتك كابيتال، وغولدمان ساكس إنترناشونال، وجي. بي. مورغان، وسيتي كمدراء سجل الاكتتاب المُشتَرَكين النشطين.

وكذلك عينت اس ام بي سي، والإنماء المالية، والبلاد المالية، وأم يو إف جيه، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك الصين، وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، ومصرف الشارقة الإسلامي، وميزوهو كمدراء سجل الاكتتاب المُشتَرَكين غير النشطين.

ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار ومضاعفات متكاملة بقيمة 1000 دولار عند الزيادة عن ذلك المبلغ، وفقاً لظروف السوق، ويحدد قيمة العائد ومدة الاستحقاق بحسب ظروف السوق.