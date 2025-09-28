أرسنال يفوز على نيوكاسل في الدوري الإنجليزي الهلال يواجه ناساف الأوزبكي في الجولة الثانية لدوري أبطال آسيا للنخبة مواعيد مباريات دور الـ 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين 70% ارتفاع تسجيل براءات اختراع المكاتب الإقليمية في السعودية إنجاز غير مسبوق لأول سعودي يحصد تصنيف الإيكاو الدولي سكني يوضح آلية التعامل مع طلبات مستفيدي الضمان أضرار التدخين منها السكتة القلبية وتساقط الأسنان مجمع الملك سلمان للغة العربية يعلن بدء التسجيل لحضور مؤتمره السنوي الدولي الجامعة الإسلامية تعلن بدء استقبال طلبات إعادة الانتظام القبض على مقيم نقل مخالفين لنظام أمن الحدود في جازان
فاز فريق أرسنال على مضيفه نيوكاسل بنتيجة (1-2) في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب “سانت جيمس بارك” وذلك في منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد أرسنال إلى (13) نقطة في المركز الثاني، في المقابل توقف رصيد نيوكاسل عند 6 نقاط في المركز الخامس عشر.