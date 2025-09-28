Icon

الأحد ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٢٤ مساءً
أرسنال يفوز على نيوكاسل في الدوري الإنجليزي
المواطن - واس

فاز فريق أرسنال على مضيفه نيوكاسل بنتيجة (1-2) في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب “سانت جيمس بارك” وذلك في منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد أرسنال إلى (13) نقطة في المركز الثاني، في المقابل توقف رصيد نيوكاسل عند 6 نقاط في المركز الخامس عشر.

