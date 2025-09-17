Icon

أساسيات تطبيق برامج الأمن الحيوي في المنشآت الزراعية الحيوانية

الأربعاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٤٤ صباحاً
أساسيات تطبيق برامج الأمن الحيوي في المنشآت الزراعية الحيوانية
المواطن - فريق التحرير

استعرض المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها وقاء، أساسيات تطبيق برامج الأمن الحيوي في المنشآت الزراعية الحيوانية.

وقال وقاء عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس، إن تطبيق إجراءات ‎الأمن الحيوي في المنشآت الزراعية الحيوانية يساهم في حماية الإنسان والحيوان من مخاطر الأمراض المشتركة وفق نهج ‎الصحة الواحدة.

فرق الأمن الحيوي بالمدينة المنورة تواصل متابعتها لأعمال إنتاج الدواجن

وتابع وقاء أن أساسيات تطبيق برامج الأمن الحيوي في المنشآت الزراعية الحيوانية تتمثل فيما يلي:

– العزل والحجر الصحي للحيوانات المريضة عن بقية القطيع.

– تطهير الأدوات والمركبات والأسطح.

– التخلص من المخلفات الحيوانية.

– التهوية وتنظيم مستويات الرطوبة ودرجات الحرارة.

– مكافحة النواقل الحشرية للأمراض.

