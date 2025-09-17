الإمارات وقطر والبحرين يخفضون أسعار الفائدة 25 نقطة أساس ترامب في بريطانيا.. استقبال تاريخي واحتجاجات شعبية مساند: لا يمكن استرداد رسوم تأشيرة استقدام تم استخدامها تنبيه من أتربة مثارة ورياح نشطة على الحدود الشمالية لأول مرة.. توصية عالمية بأدوية التخسيس لعلاج السمنة اتفاقية الدفاع الإستراتيجي بين السعودية وباكستان.. تعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء النصر يسحق استقلال دوشنبه الطاجيكي بخماسية نظيفة في قبضة الأمن.. 4 مواطنين روجوا الحشيش في تبوك لقاح الإنفلونزا الموسمية يخفف الأعراض ويقلل المضاعفات الأهلي والهلال في قمة الجولة الثالثة من دوري روشن
استعرض المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها وقاء، أساسيات تطبيق برامج الأمن الحيوي في المنشآت الزراعية الحيوانية.
وقال وقاء عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس، إن تطبيق إجراءات الأمن الحيوي في المنشآت الزراعية الحيوانية يساهم في حماية الإنسان والحيوان من مخاطر الأمراض المشتركة وفق نهج الصحة الواحدة.
وتابع وقاء أن أساسيات تطبيق برامج الأمن الحيوي في المنشآت الزراعية الحيوانية تتمثل فيما يلي:
– العزل والحجر الصحي للحيوانات المريضة عن بقية القطيع.
– تطهير الأدوات والمركبات والأسطح.
– التخلص من المخلفات الحيوانية.
– التهوية وتنظيم مستويات الرطوبة ودرجات الحرارة.
– مكافحة النواقل الحشرية للأمراض.