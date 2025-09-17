استعرض المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها وقاء، أساسيات تطبيق برامج الأمن الحيوي في المنشآت الزراعية الحيوانية.

وقال وقاء عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس، إن تطبيق إجراءات ‎الأمن الحيوي في المنشآت الزراعية الحيوانية يساهم في حماية الإنسان والحيوان من مخاطر الأمراض المشتركة وفق نهج ‎الصحة الواحدة.

وتابع وقاء أن أساسيات تطبيق برامج الأمن الحيوي في المنشآت الزراعية الحيوانية تتمثل فيما يلي:

– العزل والحجر الصحي للحيوانات المريضة عن بقية القطيع.

– تطهير الأدوات والمركبات والأسطح.

– التخلص من المخلفات الحيوانية.

– التهوية وتنظيم مستويات الرطوبة ودرجات الحرارة.

– مكافحة النواقل الحشرية للأمراض.