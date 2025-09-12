أسر التوحد ترعى المؤتمر السعودي الرابع لأبحاث التوحد وتحليل السلوك التطبيقي

تجاوز الإشارة الحمراء مخالفة وخطر يهدد السلامة بدء مشروع إعادة تطوير وتوسعة جامع الشيخ محمد بن عثيمين بعنيزة خارجية قطر: تصريحات نتنياهو المتهورة محاولة مشينة لتبرير الهجوم الجبان ترامب: لقد توفي تشارلي كيرك العظيم الأسطوري الرئيس الفلسطيني: خطاب ولي العهد يعكس الموقف التاريخي الأصيل للسعودية قيادة وشعبًا عبدالعزيز بن سعود: القيادة وجهت بتسخير كافة الإمكانيات لدعم أمن قطر واستقرارها قدم نفسه حاكمًا محتملًا لغزة.. السلطة الفلسطينية تعتقل سمير حليلة السمنة تؤثر على 188 مليون طفل ومراهق في سن الدراسة استقرار أسعار الذهب اليوم وفاة وإصابات جراء تصادم بين مركبتين في الرياض
رعَت جمعية أسر التوحد المؤتمر السعودي لأبحاث التوحد وتحليل السلوك التطبيقي بالتعاون مع مجلس الاعتماد الأمريكي QABA لنسخته الرابعة والذي أُقيم في جامعة اليمامة بالعاصمة الرياض.
واستمر المؤتمر لمدة ثلاثة أيامٍ متتالية بدءً من التاسع من سبتمبر في تمام الساعة الثامنة صباحًا وصولًا للخامسة مساء يوم الخميس.
وضمَّ المؤتمر المنتظر نخبة واسعة من الأكاديميين والممارسين والباحثين المحليين والدوليين المتخصصين في مجال اضطراب طيف التوحد.
وأشتمل المؤتمر برنامجًا علميًا متكاملًا تضمن جلسات نقاشية وورش عمل متخصصة بمشاركة نخبة من المتحدثين والخبراء .. كما تم منح المرتادين شهادة حضور وساعات علمية معتمدة من (CMEs).
ويهدف المؤتمر لدعم وتطوير منظومة البحث العلمي في مجال التوحد بالمملكة .. وتعزيز نقل المعرفة إلى الواقع التطبيقي في الممارسات المتبعة مع ذوي اضطراب التوحد، مما يساهم في تحقيق الغاية المنشودة من ترقية جودة الخدمات المقدمة لذوي اضطراب طيف التوحد في مختلف المجالات وعلى عدة أصعدة.
كما تضمن المؤتمر تواجد أجنحة تعريفية متعددة ومعرضًا مصاحبًا قدَّمن من خلاله الجهات المشاركة أبرز المبادرات والمشاريع ذات الصلة.