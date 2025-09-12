Icon

أسر التوحد ترعى المؤتمر السعودي الرابع لأبحاث التوحد وتحليل السلوك التطبيقي

الجمعة ١٢ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٠١ مساءً
أسر التوحد ترعى المؤتمر السعودي الرابع لأبحاث التوحد وتحليل السلوك التطبيقي
المواطن - فريق التحرير

رعَت جمعية أسر التوحد المؤتمر السعودي لأبحاث التوحد وتحليل السلوك التطبيقي بالتعاون مع مجلس الاعتماد الأمريكي QABA لنسخته الرابعة والذي أُقيم في جامعة اليمامة بالعاصمة الرياض.

واستمر المؤتمر لمدة ثلاثة أيامٍ متتالية بدءً من التاسع من سبتمبر في تمام الساعة الثامنة صباحًا وصولًا للخامسة مساء يوم الخميس.

وضمَّ المؤتمر المنتظر نخبة واسعة من الأكاديميين والممارسين والباحثين المحليين والدوليين المتخصصين في مجال اضطراب طيف التوحد.

برنامج علمي متكامل

وأشتمل المؤتمر برنامجًا علميًا متكاملًا تضمن جلسات نقاشية وورش عمل متخصصة بمشاركة نخبة من المتحدثين والخبراء .. كما تم منح المرتادين شهادة حضور وساعات علمية معتمدة من (CMEs).

ويهدف المؤتمر لدعم وتطوير منظومة البحث العلمي في مجال التوحد بالمملكة .. وتعزيز نقل المعرفة إلى الواقع التطبيقي في الممارسات المتبعة مع ذوي اضطراب التوحد، مما يساهم في تحقيق الغاية المنشودة من ترقية جودة الخدمات المقدمة لذوي اضطراب طيف التوحد في مختلف المجالات وعلى عدة أصعدة.

كما تضمن المؤتمر تواجد أجنحة تعريفية متعددة ومعرضًا مصاحبًا قدَّمن من خلاله الجهات المشاركة أبرز المبادرات والمشاريع ذات الصلة.

