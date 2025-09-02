أسعار الذهب ترتفع لأعلى مستوى وظائف إدارية شاغرة لدى STC وظائف شاغرة في وزارة الطاقة الجامعة الإسلامية تفتح باب استقبال الأبحاث العلمية كارثة في السودان.. مصرع ألف شخص في انزلاق أرضي شاعر الراية يعود في موسمه الرابع عبر شاشة السعودية أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على عدة مناطق المرور: احذروا المراوغة بين المركبات التأمينات: اكتمال صرف معاشات سبتمبر بقيمة 12 مليار ريال مدني الرياض يخمد حريقًا في حشائش وأعشاب
ارتفع سعر الذهب إلى أعلى مستوى اليوم الثلاثاء, وسط آمال خفض الفائدة وتراجع الدولار.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة (0.5%) عند (3492.26) دولارًا للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل مستوى قياسيًا مرتفعًا بلغ (3508.50) دولارات في وقت سابق.
وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة (1.4%) لتصل عند (3563.40) دولارًا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية (1.5%) عند (40.61) دولارًا للأوقية، بعد أن سجلت أعلى مستوياتها منذ سبتمبر 2011 في الجلسة السابقة.
وارتفع البلاتين بنسبة (1.6%) عند (1417.16) دولارًا، فيما انخفض البلاديوم بنسبة (0.9%) عند (1126.63) دولارًا.