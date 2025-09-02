أسعار الذهب ترتفع لأعلى مستوى

ارتفع سعر الذهب إلى أعلى مستوى اليوم الثلاثاء, وسط آمال خفض الفائدة وتراجع الدولار.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة (0.5%) عند (3492.26) دولارًا للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل مستوى قياسيًا مرتفعًا بلغ (3508.50) دولارات في وقت سابق.

الذهب يرتفع لأعلى مستوى

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة (1.4%) لتصل عند (3563.40) دولارًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية (1.5%) عند (40.61) دولارًا للأوقية، بعد أن سجلت أعلى مستوياتها منذ سبتمبر 2011 في الجلسة السابقة.

وارتفع البلاتين بنسبة (1.6%) عند (1417.16) دولارًا، فيما انخفض البلاديوم بنسبة (0.9%) عند (1126.63) دولارًا.