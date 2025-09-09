مصرف الراجحي يعلن بدء طرح صكوك اجتماعية مقوّمة بالدولار أسعار الذهب ترتفع لمستوى قياسي جديد طقس الثلاثاء.. أمطار وسيول وبرد على 8 مناطق القبض على مقيم لترويجه الحشيش في جدة البرلمان الفرنسي يصوت بحجب الثقة عن الحكومة للمرة الأولى أكثر من 84 ألف متضرر جراء زلزال أفغانستان وجهود الإغاثة مستمرة مزايا العلاج الطبيعي ضبط عدد من المتسولين في القصيم عبدالله الربيعة قصة شغف.. رمز الإنسانية السعودية والعطاء المتجدد قتلى وجرحى في تصادم قطار وحافلة وسط المكسيك
ارتفعت أسعار الذهب إلى ذروة جديدة اليوم، إذ أدى ضعف الدولار، وتراجع عائدات السندات، إلى زيادة الطلب على المعدن الأصفر.
وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 3651.38 دولارًا للأوقية (الأونصة)، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.4% إلى 3690.90 دولارًا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 41.36 دولارًا للأوقية، وزاد البلاتين واحدًا بالمئة إلى 1396.42 دولارًا، وصعد البلاديوم 1.4% إلى 1149.47 دولارًا.