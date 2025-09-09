Icon

مصرف الراجحي يعلن بدء طرح صكوك اجتماعية مقوّمة بالدولار Icon أسعار الذهب ترتفع لمستوى قياسي جديد Icon طقس الثلاثاء.. أمطار وسيول وبرد على 8 مناطق Icon القبض على مقيم لترويجه الحشيش في جدة Icon البرلمان الفرنسي يصوت بحجب الثقة عن الحكومة للمرة الأولى Icon أكثر من 84 ألف متضرر جراء زلزال أفغانستان وجهود الإغاثة مستمرة Icon مزايا العلاج الطبيعي Icon ضبط عدد من المتسولين في القصيم Icon عبدالله الربيعة قصة شغف.. رمز الإنسانية السعودية والعطاء المتجدد Icon قتلى وجرحى في تصادم قطار وحافلة وسط المكسيك Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق
حصاد اليوم
زيادة الطلب على المعدن الأصفر

أسعار الذهب ترتفع لمستوى قياسي جديد

الثلاثاء ٩ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٠٥ صباحاً
أسعار الذهب ترتفع لمستوى قياسي جديد
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ارتفعت أسعار الذهب إلى ذروة جديدة اليوم، إذ أدى ضعف الدولار، وتراجع عائدات السندات، إلى زيادة الطلب على المعدن الأصفر.
وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 3651.38 دولارًا للأوقية (الأونصة)، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.4% إلى 3690.90 دولارًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 41.36 دولارًا للأوقية، وزاد البلاتين واحدًا بالمئة إلى 1396.42 دولارًا، وصعد البلاديوم 1.4% إلى 1149.47 دولارًا.

قد يهمّك أيضاً
أسعار الذهب اليوم الاثنين

أسعار الذهب اليوم الاثنين

مستثمرو القارّة العجوز يفرّون من الذهب !

مستثمرو القارّة العجوز يفرّون من الذهب !

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ارتفاع سعر الذهب في السعودية اليوم الأحد
السوق

ارتفاع سعر الذهب في السعودية اليوم الأحد

السوق
ارتفاع أسعار الذهب لأعلى مستوى خلال أسبوع
السوق

ارتفاع أسعار الذهب لأعلى مستوى خلال أسبوع

السوق
ارتفاع أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت
السوق

ارتفاع أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت

السوق
ارتفاع جديد.. سعر الذهب في السعودية اليوم الاثنين
السوق

ارتفاع جديد.. سعر الذهب في السعودية اليوم...

السوق
ارتفاع سعر الذهب في السعودية اليوم الخميس
السوق

ارتفاع سعر الذهب في السعودية اليوم الخميس

السوق
أسعار الذهب ترتفع لأعلى مستوى
السوق

أسعار الذهب ترتفع لأعلى مستوى

السوق
الذهب يواصل الارتفاع لأعلى مستوى قياسي
السوق

الذهب يواصل الارتفاع لأعلى مستوى قياسي

السوق
سعر الذهب قرب أعلى مستوياته
السوق

سعر الذهب قرب أعلى مستوياته

السوق