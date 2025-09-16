Icon

222,4 مليون طن صادرات موانئ السعودية في 2024 Icon رئيس وزراء باكستان يغادر الرياض ومحمد بن عبدالرحمن في مقدمة مودعيه Icon درجات الحرارة اليوم.. الأحساء وحفر الباطن 45 والسودة 12 مئوية Icon ابتكار نموذج حاسوبي لعلاج الصرع Icon بريطانيا ستعترف بدولة فلسطين بعد انتهاء زيارة ترامب Icon أمطار غزيرة على منطقة جازان حتى العاشرة مساء  Icon أبراج السعودية تتوشح بعلمي المملكة وباكستان احتفاءً بتوقيع اتفاقية الدفاع المشترك Icon نتائج دوري أبطال أوروبا لكرة القدم Icon اكتشاف صحي يحد من مضاعفات الإنفلونزا Icon أرامكو السعودية تُكمل إصدار صكوك دولية بـ 3 مليارات دولار  Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
صحة وطب‎

أشعة الشمس تحول البطاطس الخضراء إلى خطر سام

الثلاثاء ١٦ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٥:١٨ مساءً
أشعة الشمس تحول البطاطس الخضراء إلى خطر سام
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

توصلت أبحاث ودراسات حديثة، إلى أن تعرض البطاطس لأشعة الشمس أو تخزينها في درجات حرارة تتجاوز 4 مئوية، يزيد تركيز مادة السولانين السامة فيها عدة أضعاف.

وتشير الدكتورة بولينا كولاتش، الأستاذة المساعدة في الجامعة الروسية للتكنولوجيا الحيوية، في تصريحات لصحيفة “gazeta.ru” الروسية إلى أن البطاطس عند تحولها إلى اللون الأخضر تبدأ في إنتاج الكلوروفيل، وهو صبغة غير ضارة بحد ذاته، إلى جانب مادة السولانين السامة من مجموعة الغليكوألكالويدات.

قد يهمّك أيضاً
نصائح للمطاعم لتقليل احتمالية التسمم

نصائح للمطاعم لتقليل احتمالية التسمم

طوابير البطاطس في مصر تصل وزارة الداخلية

طوابير البطاطس في مصر تصل وزارة الداخلية

وتوضح أن تعرض البطاطس للضوء لفترات طويلة يزيد من تركيز السولانين، حيث إن جرعة تتراوح بين 2 و5 ملغ لكل كيلوغرام من وزن الجسم قد تؤدي إلى التسمم، مسببة الغثيان والتقيؤ وآلام البطن والدوخة، وفي الحالات الشديدة قد تظهر الهلوسة واضطرابات في عمل الجهاز العصبي المركزي.

وتشير إلى أن السلق أو القلي يقللان جزئيا من محتوى هذه المادة السامة، لكن الخطر لا يزول كليا. فبمجرد دخول السولانين إلى الدم، يبدأ تأثيره الضار على القلب والأوعية والجهاز العصبي والتنفسي والبولي. وفي التسمم الحاد قد يعاني الشخص من ضيق في التنفس، وضعف عام، وصداع، وقد تصل المضاعفات إلى شلل جزئي أو اختناق أو حتى توقف القلب، رغم أن هذه النتائج تبقى نادرة لدى البالغين الأصحاء.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

بدء محاكمة المصرية المتهمة بتسميم زوجها وأطفاله الستة
العالم

بدء محاكمة المصرية المتهمة بتسميم زوجها وأطفاله...

العالم