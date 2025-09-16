أشعة الشمس تحول البطاطس الخضراء إلى خطر سام

توصلت أبحاث ودراسات حديثة، إلى أن تعرض البطاطس لأشعة الشمس أو تخزينها في درجات حرارة تتجاوز 4 مئوية، يزيد تركيز مادة السولانين السامة فيها عدة أضعاف.

وتشير الدكتورة بولينا كولاتش، الأستاذة المساعدة في الجامعة الروسية للتكنولوجيا الحيوية، في تصريحات لصحيفة “gazeta.ru” الروسية إلى أن البطاطس عند تحولها إلى اللون الأخضر تبدأ في إنتاج الكلوروفيل، وهو صبغة غير ضارة بحد ذاته، إلى جانب مادة السولانين السامة من مجموعة الغليكوألكالويدات.

وتوضح أن تعرض البطاطس للضوء لفترات طويلة يزيد من تركيز السولانين، حيث إن جرعة تتراوح بين 2 و5 ملغ لكل كيلوغرام من وزن الجسم قد تؤدي إلى التسمم، مسببة الغثيان والتقيؤ وآلام البطن والدوخة، وفي الحالات الشديدة قد تظهر الهلوسة واضطرابات في عمل الجهاز العصبي المركزي.

وتشير إلى أن السلق أو القلي يقللان جزئيا من محتوى هذه المادة السامة، لكن الخطر لا يزول كليا. فبمجرد دخول السولانين إلى الدم، يبدأ تأثيره الضار على القلب والأوعية والجهاز العصبي والتنفسي والبولي. وفي التسمم الحاد قد يعاني الشخص من ضيق في التنفس، وضعف عام، وصداع، وقد تصل المضاعفات إلى شلل جزئي أو اختناق أو حتى توقف القلب، رغم أن هذه النتائج تبقى نادرة لدى البالغين الأصحاء.