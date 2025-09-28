Icon

حصاد اليوم
صحة وطب‎

أضرار التدخين منها السكتة القلبية وتساقط الأسنان

الأحد ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٣١ مساءً
أضرار التدخين منها السكتة القلبية وتساقط الأسنان
المواطن - فريق التحرير

استعرضت مدينة الملك عبدالله الطبية الأضرار الصحية المصاحبة للتدخين مشيرة إلى إنه يتسبب في الإصابة بالسكتة القلبية واحتشاء القلب.

أضرار التدخين

وتابعت عبر حسابها الرسمي بمنصة إكس أن أضرار التدخين تشمل تساقط الأسنان، الإصابة بالسكتة الدماغية واحتشاء القلب.

وأوضحت أن التدخين يتسبب في هشاشة العظام وانتفاخ الرئة والتهاب القصبات الهوائية.

