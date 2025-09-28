أضرار التدخين منها السكتة القلبية وتساقط الأسنان

وزير الخارجية يشارك بالاجتماع الوزاري المشترك بين دول التعاون والولايات المتحدة وظائف شاغرة لدى مجموعة لاند مارك طفل يسافر إلى الهند داخل حجرة عجلات طائرة وظائف شاغرة بفروع شركة جسارة في 3 مدن وظائف شاغرة في البنك الإسلامي فيصل بن فرحان بمؤتمر حل الدولتين: نرفض كل ما يقوض السلطة الفلسطينية وظائف إدارية شاغرة لدى الضمان الصحي وظائف شاغرة بـ شركة PARSONS في 4 مدن السديس يعزي في وفاة مفتي المملكة اقتران القمر بالمريخ ورصد مذنب جديد في سماء السعودية
استعرضت مدينة الملك عبدالله الطبية الأضرار الصحية المصاحبة للتدخين مشيرة إلى إنه يتسبب في الإصابة بالسكتة القلبية واحتشاء القلب.
وتابعت عبر حسابها الرسمي بمنصة إكس أن أضرار التدخين تشمل تساقط الأسنان، الإصابة بالسكتة الدماغية واحتشاء القلب.
وأوضحت أن التدخين يتسبب في هشاشة العظام وانتفاخ الرئة والتهاب القصبات الهوائية.