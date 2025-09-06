أكثر من نصف مليون متبرع بالأعضاء بعد الوفاة عبر توكلنا

أعلنت وزارة الصحة، عن وصول عدد الراغبين في التبرع بالأعضاء بعد الوفاة إلى أكثر من نصف مليون متبرع.

وبحسب قناة الإخبارية، وصل عدد الأشخاص الراغبين في التبرع بالأعضاء بعد الوفاة إلى أكثر من 540 ألف شخص، عبر تطبيق “توكلنا”.