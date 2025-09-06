Icon

المدني يحذر: أمطار رعدية غزيرة على عدة مناطق حتى الخميس Icon أكثر من نصف مليون متبرع بالأعضاء بعد الوفاة عبر توكلنا Icon استشهاد 62 فلسطينيًّا في قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة Icon فالنتين أتانجانا أهلاوي Icon سلمان للإغاثة يوزّع 1.300 سلة غذائية في ريف دمشق Icon سرب نحل يوقف مباراة كرة في تنزانيا ولقطات توثق الحدث Icon ميكروفون مفتوح يورط زوكربيرغ أمام ترامب Icon طيران ناس يحقق حلم 26 سوريًا من المرضى وذوي الاحتياجات لأداء العمرة وزيارة بيت الله الحرام Icon فتح باب القبول في برامج الدبلوم بالجامعة السعودية الإلكترونية Icon بدر التركي يؤم المصلين في صلاة الخسوف بالمسجد الحرام غدًا Icon

أكثر من نصف مليون متبرع بالأعضاء بعد الوفاة عبر توكلنا

السبت ٦ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٤٢ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أعلنت وزارة الصحة، عن وصول عدد الراغبين في التبرع بالأعضاء بعد الوفاة إلى أكثر من نصف مليون متبرع.

وبحسب قناة الإخبارية، وصل عدد الأشخاص الراغبين في التبرع بالأعضاء بعد الوفاة إلى أكثر من 540 ألف شخص، عبر تطبيق “توكلنا”.

