واستعادة الحكم المدني

أكثر من 100 دولة تتوافق على خطة لوقف حرب السودان

الخميس ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٤٤ مساءً
أكثر من 100 دولة تتوافق على خطة لوقف حرب السودان
المواطن - فريق التحرير

توافق الاتحاد الأوروبي، والجامعة العربية، والاتحاد الإفريقي، وهي 3 تكتلات إقليمية تضم 114 بلدا، إضافة إلى الأمم المتحدة، وكندا، والولايات المتحدة الأميركية على دعم خطة المجموعة الرباعية، التي تضم الولايات المتحدة ودولة الإمارات والسعودية ومصر، لوقف حرب السودان، واستعادة الحكم المدني.

وطالبت المجموعات والدول المشاركة، في بيان صدر الخميس، عقب اجتماع وزاري في نيويورك أطراف الصراع في السودان باستئناف المفاوضات المباشرة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.

خطة لوقف حرب  السودان

وأكدت استعدادها لاتخاذ مزيد من الإجراءات لدعم وتنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه، وفقا لـ”سكاي نيوز عربية”.

وقال البيان، إن المعاناة التي تحملها السودانيون على مدى عامين ونصف أصبحت لا تطاق، وتشكل تهديدا كبيرا لمستقبل السودان والمنطقة بأسرها.

وشملت القرارات التي تم التوصل إليها:

دعم خطة الحل التي تقدمت بها المجموعة الرباعية، وتنسيق الجهود الدولية والثنائية لدفع جميع الأطراف السودانية نحو وقف إطلاق النار، ومعالجة الأزمة الإنسانية وتسهيل الحوار السياسي.
دعوة أطراف النزاع لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حماية المدنيين وحماية البنية التحتية الحيوية.
العمل على وقف التدخل العسكري من قبل الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية في الصراع، ومنع تأجيج النزاع.
رفض جميع الإجراءات المعيقة للتحول المدني، والدعوة لعملية انتقالية شاملة وشفافة وذات مصداقية لاستعادة الحكم المدني الشرعي.

تسجيل حالات إصابة بحمى الضنك في السودان
العالم

تسجيل حالات إصابة بحمى الضنك في السودان

العالم