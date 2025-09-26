Icon

أكثر من 53 مليون قاصد للحرمين الشريفين خلال ربيع الأول 1447هـ

الجمعة ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:١٩ مساءً
أكثر من 53 مليون قاصد للحرمين الشريفين خلال ربيع الأول 1447هـ
المواطن - واس

أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم، أن إجمالي أعداد قاصدي وزوار الحرمين الشريفين خلال شهر ربيع الأول 1447هـ، بلغ (53,572,983) زائرًا.
وأفادت الهيئة أن عدد المصلين بالمسجد الحرام بلغ (17,560,004) مصلين منهم (91,753) مصليًا في حجر إسماعيل (الحطيم)، وبلغ عدد المعتمرين (12,146,516) معتمرًا.

وبيّنت الهيئة أن عدد المصلين بالمسجد النبوي بلغ في الشهر ذاته (20,701,560) مصليًا منهم (1,002,049) مصليًا في الروضة الشريفة، وبلغ عدد من أدى السلام على النبي -صلى الله عليه وسلم- وصاحبيه -رضي الله عنهما- (2,071,101) زائر.

يُذكر أن الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تستخدم تقنية متطورة، تعتمد على حساسات قارئة، لرصد أعداد المصلين والمعتمرين من قاصدي البيت العتيق على أرضية المداخل الرئيسة للمسجد الحرام والمسجد النبوي؛ في خطوة تهدف إلى رفع الكفاءة التشغيلية عبر متابعة التدفقات والحشود وتمكين الجهات القائمة على إدارتها، وذلك ضمن الشراكة مع الجهات ذات العلاقة.

