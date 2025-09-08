Icon

عبدالله الربيعة قصة شغف.. رمز الإنسانية السعودية والعطاء المتجدد

أكثر من 84 ألف متضرر جراء زلزال أفغانستان وجهود الإغاثة مستمرة

الثلاثاء ٩ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٣٣ صباحاً
أكثر من 84 ألف متضرر جراء زلزال أفغانستان وجهود الإغاثة مستمرة
المواطن - واس

أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، اليوم الاثنين، أن أكثر من 84 ألف شخص تأثروا بالزلزال القوي الذي ضرب شرق أفغانستان قبل أسبوع، وبلغت قوته 6 درجات على مقياس ريختر.

وكان الزلزال، الذي وقع في 31 أغسطس، أسفر عن مقتل أكثر من 2200 شخص وإصابة ما يزيد على 3600 آخرين، فيما ذكرت منظمة الصحة العالمية أن نحو 6800 منزل دمرت بالكامل.

وذكر مسؤولون أن الوضع “سيئ للغاية”، ويتعذر الوصول إلى العديد من القرى الجبلية النائية بسبب الانهيارات الأرضية والهزات الارتدادية المستمرة، مؤكدين أن عمّال الإغاثة، يبذلون قصارى جهدهم لتقديم أفضل رعاية ممكنة للناجين بأسرع وقت.

