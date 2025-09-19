Icon

الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار واليورو Icon فيصل بن فرحان يغادر إلى نيويورك لترؤس وفد السعودية المشارك في الجمعية العامة للأمم المتحدة Icon وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى PARSONS Icon وظائف إدارية شاغرة في شركة EY Icon وظائف شاغرة للجنسين بـ أرامكو الطبي Icon سلمان للإغاثة يدشّن المشروع الطبي التطوعي لجراحة وقسطرة القلب في عدن Icon المباخر الإلكترونية أقل ضررًا من التقليدية Icon وظائف شاغرة لدى جسارة لإدارة المشاريع Icon وظائف شاغرة في مصفاة سامرف Icon وظائف شاغرة بشركة الفنار في 3 مدن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم

ألبانيا تعيّن أول وزيرة افتراضية تعتمد على الذكاء الاصطناعي

الجمعة ١٩ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٠٧ صباحاً
ألبانيا تعيّن أول وزيرة افتراضية تعتمد على الذكاء الاصطناعي
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

قدمت ألبانيا يوم الخميس رسميًا ما يعرف بالوزيرة الرقمية ضمن حكومتها في خطوة تهدف إلى استخدام الذكاء الاصطناعي لتبسيط العمليات الإدارية ومحاربة الفساد.

وجرى دمج الوزيرة الافتراضية التي أطلق عليه اسم ديلا وتعني الشمس باللغة الألبانية، في مجلس وزراء رئيس الحكومة إدي راما.

قد يهمّك أيضاً
السعودية تحدث نقلة نوعية عبر أول شركة تحليل صور أقمار صناعية بالذكاء الاصطناعي

السعودية تحدث نقلة نوعية عبر أول شركة تحليل صور أقمار صناعية بالذكاء...

تيك توك تتيح ميزة الصور الرمزية بالذكاء الاصطناعي

تيك توك تتيح ميزة الصور الرمزية بالذكاء الاصطناعي

ورغم أن ديلا لا تظهر كوزيرة على القائمة الرسمية للحكومة الصادرة عن الرئيس باجرام بيجاي، فإن الوثيقة تنص على أن راما مسؤول عن إنشاء وتشغيل الوزيرة الافتراضية للذكاء الاصطناعي ديلا.

وكانت ديلا في السابق مجرد روبوت محادثة على مواقع حكومية، لكنها تعرض بصريًا الآن كامرأة ترتدي الزي الألباني التقليدي.

وقال راما: “إن هذه الخطوة ستعمل على جمع أفضل الكفاءات الوطنية والألبان في المهجر، وخبراء أجانب و تحويل المؤسسات إلى منصات لتطوير الذكاء الاصطناعي”.

وخلال جلسة برلمانية ظهرت ديلا عبر فيديو لتقدم نفسها كوزيرة الدولة لشؤون الذكاء الاصطناعي، مؤكدة أن مهمتها تسهيل عمل الحكومة يوميًا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد