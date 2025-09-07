Icon

أمانة القصيم تنفذ إعادة سفلتة وصيانة 40 ألف متر من الطرق في أبانات

الأحد ٧ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:٣٠ مساءً
أمانة القصيم تنفذ إعادة سفلتة وصيانة 40 ألف متر من الطرق في أبانات
المواطن - فريق التحرير

أنهت بلدية محافظة أبانات التابعة لأمانة منطقة القصيم أعمال إعادة السفلتة وصيانة الطرق في عدد من المواقع بالمحافظة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتحسين جودة الطرق ورفع كفاءتها، وتعزيز المشهد الحضري بما يواكب مستهدفات برنامج جودة الحياة.

وأوضح رئيس البلدية م. سلطان بن راشد الشمري أن الأعمال المنفذة تجاوزت 40 ألف متر طولي، وشملت إعادة تأهيل الشوارع الرئيسية والفرعية، بما يسهم في تسهيل حركة المركبات، إضافة إلى تحسين المظهر العام للمدينة.

وأضاف الشمري حرص البلدية على مواصلة تنفيذ مشاريعها التطويرية والخدمية، بما يلبي تطلعات السكان والزوار، لتعزيز من جودة الحياة.

 

