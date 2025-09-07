أمانة القصيم تنفذ إعادة سفلتة وصيانة 40 ألف متر من الطرق في أبانات

القبض على 13 مخالفًا لتهريبهم 260 كيلوجرامًا من القات المخدر بجازان الكوليرا تحصد المزيد من الأرواح في دارفور مدة خسوف القمر في سماء السعودية الليلة مؤسسة الري تنهي أعمال تصريف مياه سد وادي نجران نفوق 4 حيتان عنبر في ليبيا بطريقة غامضة الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس البرازيل بذكرى استقلال بلاده بالفيديو.. قتلى جراء انهيار جسر في العراق ضبط مواطن لارتكابه مخالفة رعي بمحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية عبدالله الربيعة في سوريا لتدشين برامج إنسانية وتسيير جسر إغاثي بري ارتفاع سعر الذهب في السعودية اليوم الأحد
أنهت بلدية محافظة أبانات التابعة لأمانة منطقة القصيم أعمال إعادة السفلتة وصيانة الطرق في عدد من المواقع بالمحافظة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتحسين جودة الطرق ورفع كفاءتها، وتعزيز المشهد الحضري بما يواكب مستهدفات برنامج جودة الحياة.
وأوضح رئيس البلدية م. سلطان بن راشد الشمري أن الأعمال المنفذة تجاوزت 40 ألف متر طولي، وشملت إعادة تأهيل الشوارع الرئيسية والفرعية، بما يسهم في تسهيل حركة المركبات، إضافة إلى تحسين المظهر العام للمدينة.
وأضاف الشمري حرص البلدية على مواصلة تنفيذ مشاريعها التطويرية والخدمية، بما يلبي تطلعات السكان والزوار، لتعزيز من جودة الحياة.