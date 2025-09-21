أمانة القصيم وبلدياتها تحتفي باليوم الوطني الـ95 بإطلاق أكثر من 40 فعالية

تحت شعار “عزنا بطبعنا” تشهد منطقة القصيم هذا العام مظاهر احتفالية واسعة بمناسبة اليوم الوطني السعودي الخامس والتسعين، حيث أعدت أمانة المنطقة وبلدياتها روزنامة متكاملة من الفعاليات الوطنية التي توزعت على مختلف المدن والمحافظات.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة منطقة القصيم نايف بن عبد ربه النفيعي أن الخطة الاحتفالية لهذا العام تضمنت أكثر من 40 فعالية وطنية واجتماعية وترفيهية تنظم في 45 موقعاً متنوعاً تشمل الحدائق والميادين العامة والساحات البلدية، مبيناً أن هذه الفعاليات تستهدف جميع فئات المجتمع من أطفال وشباب وأسر، وتتنوع بين العروض الفنية والأنشطة الثقافية والبرامج الترفيهية والتفاعلية.

وأضاف النفيعي أن الحفل الرئيسي سيقام برعاية وتشريف الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم مساء يوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2024م في مركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة ليكون الحدث الأبرز الذي يجمع الأهالي في ليلة وطنية مميزة تتخللها عروض وأوبريتات وطنية ومسيرات احتفالية.

وأكد النفيعي أن هذه المناسبة الغالية تعد فرصة لتجديد الولاء والانتماء وتعزيز اللحمة الوطنية منوهاً بما توليه حكومتنا الرشيدة من دعم ورعاية لمسيرة التنمية في مختلف مناطق المملكة، مشيراً إلى أن الأمانة ماضية في تنفيذ برامجها ومبادراتها التي تسهم في تحسين المشهد الحضري وجودة الحياة، وبما يتواكب مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.