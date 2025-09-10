تعليم الطائف يبدأ استقبال طلبات إعادة إصدار شهادة الثانوية تنبيه من رياح شديدة على حائل أمانة المدينة المنورة تطرح فرصة استثمارية حساب المواطن: 3 مليارات ريال لمستفيدي دفعة سبتمبر حادثة الأولى من نوعها.. بولندا تسقط طائرة روسية بمجالها الجوي قطر توجِّه رسالة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن الهجوم الإسرائيلي من الأسواق إلى المنصات الرقمية.. السعودية تعزز رقابتها في حقوق الملكية الفكرية سلطان عمان: ندعم قطر في أي إجراءات لحماية أمنها والمحافظة على سيادتها انفجار قاعدة عسكرية في كوريا الجنوبية وإصابة 7 أشخاص مصرف الراجحي ينتهي من طرح صكوك بقيمة مليار دولار
أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة عن طرح فرصة استثمارية جديدة لإنشاء وتشغيل وصيانة مبنى متعدد الاستخدامات في حي ذو الحليفة، ضمن جهودها لتعزيز الاستثمارات المحلية وتنمية الأنشطة التجارية في المنطقة.
وبحسب تفاصيل الطرح، تبلغ مساحة المشروع نحو 63,088.22 مترًا مربعًا، فيما يحمل رقم الفرصة 18008-003001-25-01، ويُخصص لممارسة الأنشطة التجارية المتنوعة، وتم تحديد مدة العقد بـ 50 سنة، بما يتيح للمستثمرين مرونة أكبر في تنفيذ المشروع وتحقيق عوائد مجزية.
ومن المقرر أن يتم فتح المظاريف في 7 أكتوبر 2025، على أن تتاح للمستثمرين الراغبين فرصة الاطلاع على كامل تفاصيل الطرح عبر منصة «فرص».
