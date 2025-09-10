أمانة المدينة المنورة تطرح فرصة استثمارية

أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة عن طرح فرصة استثمارية جديدة لإنشاء وتشغيل وصيانة مبنى متعدد الاستخدامات في حي ذو الحليفة، ضمن جهودها لتعزيز الاستثمارات المحلية وتنمية الأنشطة التجارية في المنطقة.

وبحسب تفاصيل الطرح، تبلغ مساحة المشروع نحو 63,088.22 مترًا مربعًا، فيما يحمل رقم الفرصة 18008-003001-25-01، ويُخصص لممارسة الأنشطة التجارية المتنوعة، وتم تحديد مدة العقد بـ 50 سنة، بما يتيح للمستثمرين مرونة أكبر في تنفيذ المشروع وتحقيق عوائد مجزية.

ومن المقرر أن يتم فتح المظاريف في 7 أكتوبر 2025، على أن تتاح للمستثمرين الراغبين فرصة الاطلاع على كامل تفاصيل الطرح عبر منصة «فرص».