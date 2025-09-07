Icon

مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يعزز حضوره عالميًا ومحليًا Icon أمانة جدة تصدر وتجدد 7.850 شهادة صحية وتفحص 7.812 عينة غذاء Icon هل تسجيل الموظفين إلزامي في التأمينات الاجتماعية؟ Icon استقالة رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا Icon ضبط مخالف لتهريبه 6.300 قرص محظور بجازان Icon إثراء يفتح باب التسجيل في فعاليات تحديات تنوين Icon أمطار على محافظات منطقة مكة تستمر لأيام Icon أمانة القصيم تنفذ إعادة سفلتة وصيانة 40 ألف متر من الطرق في أبانات Icon السجل العقاري يبدأ تسجيل 214,166 قطعة عقارية في الرياض والشرقية Icon القبض على 13 مخالفًا لتهريبهم 260 كيلوجرامًا من القات المخدر بجازان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

أمانة جدة تصدر وتجدد 7.850 شهادة صحية وتفحص 7.812 عينة غذاء

الأحد ٧ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:٤٣ مساءً
أمانة جدة تصدر وتجدد 7.850 شهادة صحية وتفحص 7.812 عينة غذاء
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أصدرت أمانة محافظة جدة وجددت 7.850 شهادة صحية خلال شهر أغسطس، وفحصت 7.812 عينة غذائية عبر إدارة المختبرات، في إطار جهودها الرقابية من خلال برنامج إجادة على المنشآت الصحية.

وأوضحت الأمانة أن الجولات الرقابية التي شملت المنشآت الصحية في نطاق 11 بلدية فرعية؛ بهدف رفع نسبة امتثال المنشآت التجارية والصحية، ستنعكس على جودة الخدمات المقدمة، وتسهم في أمن وسلامة الغذاء المقدم للسكان والزائرين.
وأشارت الأمانة إلى أن المنشآت يمكنها الوصول للخدمات البلدية بكل يسر وسهولة عبر منصة بلدي، التي تتيح إمكانية إصدار الشهادة الصحية وطباعتها دون الحاجة لمراجعة الأمانة، وذلك عبر ربط نتائج الفحص الطبي مع منصة الصحة إلكترونيًا.

قد يهمّك أيضاً
“العدواني” يباشر مهام عمله مديراً لشرطة جدة

“العدواني” يباشر مهام عمله مديراً لشرطة جدة

“أنا أمانة”.. أول حملة توعية بتفادي حروق الأطفال في جدة

“أنا أمانة”.. أول حملة توعية بتفادي حروق الأطفال في جدة

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

رياح نشطة بسرعة 49 كم / ساعة على جدة ورابغ
السعودية اليوم

رياح نشطة بسرعة 49 كم / ساعة...

السعودية اليوم
إغلاق 10 مقاه في جدة بعد رصد عدة مخالفات
السعودية اليوم

إغلاق 10 مقاه في جدة بعد رصد...

السعودية اليوم