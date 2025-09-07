أمانة جدة تصدر وتجدد 7.850 شهادة صحية وتفحص 7.812 عينة غذاء

أصدرت أمانة محافظة جدة وجددت 7.850 شهادة صحية خلال شهر أغسطس، وفحصت 7.812 عينة غذائية عبر إدارة المختبرات، في إطار جهودها الرقابية من خلال برنامج إجادة على المنشآت الصحية.

وأوضحت الأمانة أن الجولات الرقابية التي شملت المنشآت الصحية في نطاق 11 بلدية فرعية؛ بهدف رفع نسبة امتثال المنشآت التجارية والصحية، ستنعكس على جودة الخدمات المقدمة، وتسهم في أمن وسلامة الغذاء المقدم للسكان والزائرين.

وأشارت الأمانة إلى أن المنشآت يمكنها الوصول للخدمات البلدية بكل يسر وسهولة عبر منصة بلدي، التي تتيح إمكانية إصدار الشهادة الصحية وطباعتها دون الحاجة لمراجعة الأمانة، وذلك عبر ربط نتائج الفحص الطبي مع منصة الصحة إلكترونيًا.