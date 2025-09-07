مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يعزز حضوره عالميًا ومحليًا أمانة جدة تصدر وتجدد 7.850 شهادة صحية وتفحص 7.812 عينة غذاء هل تسجيل الموظفين إلزامي في التأمينات الاجتماعية؟ استقالة رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا ضبط مخالف لتهريبه 6.300 قرص محظور بجازان إثراء يفتح باب التسجيل في فعاليات تحديات تنوين أمطار على محافظات منطقة مكة تستمر لأيام أمانة القصيم تنفذ إعادة سفلتة وصيانة 40 ألف متر من الطرق في أبانات السجل العقاري يبدأ تسجيل 214,166 قطعة عقارية في الرياض والشرقية القبض على 13 مخالفًا لتهريبهم 260 كيلوجرامًا من القات المخدر بجازان
أصدرت أمانة محافظة جدة وجددت 7.850 شهادة صحية خلال شهر أغسطس، وفحصت 7.812 عينة غذائية عبر إدارة المختبرات، في إطار جهودها الرقابية من خلال برنامج إجادة على المنشآت الصحية.
وأوضحت الأمانة أن الجولات الرقابية التي شملت المنشآت الصحية في نطاق 11 بلدية فرعية؛ بهدف رفع نسبة امتثال المنشآت التجارية والصحية، ستنعكس على جودة الخدمات المقدمة، وتسهم في أمن وسلامة الغذاء المقدم للسكان والزائرين.
وأشارت الأمانة إلى أن المنشآت يمكنها الوصول للخدمات البلدية بكل يسر وسهولة عبر منصة بلدي، التي تتيح إمكانية إصدار الشهادة الصحية وطباعتها دون الحاجة لمراجعة الأمانة، وذلك عبر ربط نتائج الفحص الطبي مع منصة الصحة إلكترونيًا.