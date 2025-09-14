أمراض القلب سبب الوفاة الأول عالميًا

أوضح استشاري القلب التداخلي الدكتور أيمن الحصيني، أنَّ أمراض القلب السبب الأول للوفاة على مستوى العالم.

أمراض القلب

وقال الحصيني، عبر أثير إذاعة الإخبارية، إن تسليط الضوء على القلب والعناية به تركز على الوقاية والتقليل من العوامل المسببة للأمراض التي تصيب القلب.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية، كشفت عن وفاة 19.8 مليون شخص بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية في عام 2022، وهو ما يمثل 32% من إجمالي الوفيات العالمية.