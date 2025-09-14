ضبط مخالفين لممارستهم الصيد دون تصريح وبحوزتهم أسماك مصيدة بالمدينة المنورة أمراض القلب سبب الوفاة الأول عالميًا المرور يطرح مزاد اللوحات المميزة عبر أبشر وظائف هندسية وإدارية شاغرة في شركة نسما التعليم تنشر جداول دروس الحصص اليومية للأسبوع الرابع الإخلاء الطبي ينقل مواطنين من المغرب للعلاج في السعودية التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الهلال والقادسية حالة مطرية على جازان تستمر حتى المساء زلزال يهز إندونيسيا السعودية تشارك في قمة عمداء مجموعة تواصل المجتمع الحضري “U20”
أوضح استشاري القلب التداخلي الدكتور أيمن الحصيني، أنَّ أمراض القلب السبب الأول للوفاة على مستوى العالم.
وقال الحصيني، عبر أثير إذاعة الإخبارية، إن تسليط الضوء على القلب والعناية به تركز على الوقاية والتقليل من العوامل المسببة للأمراض التي تصيب القلب.
يذكر أن منظمة الصحة العالمية، كشفت عن وفاة 19.8 مليون شخص بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية في عام 2022، وهو ما يمثل 32% من إجمالي الوفيات العالمية.
