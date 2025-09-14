Icon

ضبط مخالفين لممارستهم الصيد دون تصريح وبحوزتهم أسماك مصيدة بالمدينة المنورة Icon أمراض القلب سبب الوفاة الأول عالميًا Icon المرور يطرح مزاد اللوحات المميزة عبر أبشر Icon وظائف هندسية وإدارية شاغرة في شركة نسما Icon التعليم تنشر جداول دروس الحصص اليومية للأسبوع الرابع  Icon الإخلاء الطبي ينقل مواطنين من المغرب للعلاج في السعودية Icon التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الهلال والقادسية Icon حالة مطرية على جازان تستمر حتى المساء Icon زلزال يهز إندونيسيا Icon السعودية تشارك في قمة عمداء مجموعة تواصل المجتمع الحضري “U20” Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
صحة وطب‎

أمراض القلب سبب الوفاة الأول عالميًا

الأحد ١٤ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٥٥ صباحاً
أمراض القلب سبب الوفاة الأول عالميًا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أوضح استشاري القلب التداخلي الدكتور أيمن الحصيني، أنَّ أمراض القلب السبب الأول للوفاة على مستوى العالم.

أمراض القلب

وقال الحصيني، عبر أثير إذاعة الإخبارية، إن تسليط الضوء على القلب والعناية به تركز على الوقاية والتقليل من العوامل المسببة للأمراض التي تصيب القلب.

قد يهمّك أيضاً
صحة حفر الباطن توضح أسباب وفاة طفل رضيع بمستشفى الولادة

صحة حفر الباطن توضح أسباب وفاة طفل رضيع بمستشفى الولادة

صحة القصيم تُمكِّن مراجعيها من الالتقاء بقياداتها الصحية‎

صحة القصيم تُمكِّن مراجعيها من الالتقاء بقياداتها الصحية‎

يذكر أن منظمة الصحة العالمية، كشفت عن وفاة 19.8 مليون شخص بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية في عام 2022، وهو ما يمثل 32% من إجمالي الوفيات العالمية.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد