حصاد اليوم

أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد ورياح نشطة على 7 مناطق

الأحد ٧ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٠٤ صباحاً
أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد ورياح نشطة على 7 مناطق
المواطن - فريق التحرير

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم – بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة، في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية ونجران.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط، وشمالية غربية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة، مع تكوّن السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

