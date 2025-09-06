Icon

وفاة شبيه عادل إمام الفنان فكري عبدالحميد Icon وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي Icon استشاري: المورينجا ليست علاجًا سحريًا ولا تعالج الضغط والسكري Icon ارتفاع أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت Icon المرور يحدد غرامة استخدام أي جهاز محمول أثناء سير المركبة Icon زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب شرقي أفغانستان Icon أمطار رعدية وبرد ورياح نشطة على 7 مناطق Icon وظائف شاغرة في مركز أرامكو الطبي Icon تعيين مرشح السعودية رئيسًا لفريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب Icon انطلاق ملتقى الشنفري الأول بحضور نخبة من الأدباء والمثقفين والمفكرين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
مصحوبة برياح نشطة

أمطار رعدية وبرد ورياح نشطة على 7 مناطق

السبت ٦ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٢٠ صباحاً
أمطار رعدية وبرد ورياح نشطة على 7 مناطق
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على منطقتي جازان وعسير، في حين تكون خفيفة على مناطق نجران، الباحة، مكة المكرمة، الرياض، الشرقية، ولا يستبعد تكوّن الضباب على المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 12-45 كم/ساعة، تصل إلى 55 كم/ساعة، مع تشكل السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الأوسط، وإلى أعلى من مترين مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج، مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

قد يهمّك أيضاً
لجنة المسابقات تؤجل مباراة الباطن والفتح بـ بدوري محمد بن سلمان

لجنة المسابقات تؤجل مباراة الباطن والفتح بـ بدوري محمد بن سلمان

السويكت لـ الاتحاد: الأسوأ لم يأتِ بعد!

السويكت لـ الاتحاد: الأسوأ لم يأتِ بعد!

وتكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

السعودية تسهم في إحباط تهريب 125 كيلوجرامًا من الكوكايين في لبنان
أخبار رئيسية

السعودية تسهم في إحباط تهريب 125 كيلوجرامًا...

أخبار رئيسية
هيئة النقل: تنفيذ 340 ألف عملية فحص وضبط 47 ألف مخالفة
السعودية اليوم

هيئة النقل: تنفيذ 340 ألف عملية فحص...

السعودية اليوم
مناورات عسكرية مشتركة بين أمريكا واليابان وكوريا الجنوبية 
العالم

مناورات عسكرية مشتركة بين أمريكا واليابان وكوريا...

العالم
ضبط 20319 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع
السعودية اليوم

ضبط 20319 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن...

السعودية اليوم
تنبيه من حال مطرية وأتربة مثارة على جازان
السعودية اليوم

تنبيه من حال مطرية وأتربة مثارة على...

السعودية اليوم
وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 62 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة
السعودية اليوم

وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 62 لإغاثة...

السعودية اليوم
“تنظيم الإعلام” تشدّد على الالتزام بالتصنيف العمري للألعاب الإلكترونية
السعودية اليوم

“تنظيم الإعلام” تشدّد على الالتزام بالتصنيف العمري...

السعودية اليوم
اختراق إلكتروني الأضخم في تاريخ شركة جوجل
تكنولوجيا

اختراق إلكتروني الأضخم في تاريخ شركة جوجل

تكنولوجيا