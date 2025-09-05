أمطار رعدية ورياح نشطة وبرد على عدة مناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية متوسطة مصحوبة بزخات من البرد, ورياحًا نشطة على أجزاء من منطقتي جازان وعسير, في حين تكون خفيفة على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية كذلك على أجزاء من منطقتي نجران والباحة، ولا يستبعد تكوّن الضباب على الأجزاء الساحلية من منطقتي تبوك والشرقية، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على الطريق الساحلي الواصل إلى جازان.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 12 – 42 كم/ساعة تصل إلى 55 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

وتكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10 – 28 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12 – 38 كم/ساعة تتحول مساءً شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي, ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.