أمطار رعدية وسيول على عدة مناطق حتى الأحد المقبل

الثلاثاء ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٤٧ مساءً
المواطن - فريق التحرير

دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والأودية وعدم السباحة فيها، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي؛ وذلك لهطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة، حتى يوم الأحد المقبل.

وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار تشمل الطائف, وميسان, وأضم, والعرضيات، وخفيفة إلى متوسطة على الليث, والقنفذة.
وأشارت المديرية إلى أن مناطق جازان, وعسير, والباحة, ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة.

