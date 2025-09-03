Icon

تصاعد التوتر غرب ليبيا والجامعة العربية تعرب عن قلقها Icon مليار شخص حول العالم يعانون من اضطرابات عقلية Icon مدني الرياض يخمد حريقًا في ناقلة وقود إثر حادث مروري Icon مروج الحشيش والإمفيتامين في قبضة الأمن بعسير Icon شاهد.. زعيم كوريا الشمالية يصل بكين على متن قطار مصفح Icon وظائف شاغرة لدى شركة الدواء Icon السعودية تسهم في إحباط تهريب 125 كيلوجرامًا من الكوكايين في لبنان Icon طلاب من 55 دولة يجتمعون في رحاب جامعة الفيصل لتجربة تعليمية عالمية Icon التأمينات الاجتماعية تطلق منصة GOSI Brain للذكاء الاصطناعي Icon عمومية الصحفيين تستعرض شؤون المهنة وتقر عددًا من اللوائح Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
تكون الضباب على عدة مناطق

أمطار رعدية وسيول وبرد على 5 مناطق

الأربعاء ٣ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٠٧ صباحاً
أمطار رعدية وسيول وبرد على 5 مناطق
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، وعسير, والباحة, تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة، وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقة نجران.

أمطار رعدية وسيول وبرد

ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على الأجزاء الساحلية من منطقتي المدينة المنورة وتبوك، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الرياض والمدينة المنورة, تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على الطريق الساحلي الواصل إلى جازان.

قد يهمّك أيضاً
بالصور.. السيول تُحوّل شارعاً إلى وادٍ بالمندق

بالصور.. السيول تُحوّل شارعاً إلى وادٍ بالمندق

سحب رعدية ممطرة وموجة غبار على 9 مناطق

سحب رعدية ممطرة وموجة غبار على 9 مناطق

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15 – 35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط, وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 20 – 45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 55 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي يصل إلى مترين ونصف مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

وتكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي, وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 – 30 كم/ساعة وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

درجات الحرارة في السعودية.. الدمام الأعلى بـ46 مئوية والباحة الأدنى
السعودية اليوم

درجات الحرارة في السعودية.. الدمام الأعلى بـ46...

السعودية اليوم
لقطات لهطول الأمطار وجريان السيول بتهامة قحطان في عسير
السعودية اليوم

لقطات لهطول الأمطار وجريان السيول بتهامة قحطان...

السعودية اليوم
طقس الأحد.. أمطار غزيرة وسيول وبرد على 4 مناطق
أخبار رئيسية

طقس الأحد.. أمطار غزيرة وسيول وبرد على...

أخبار رئيسية
أمطار غزيرة وسيول وبرد على 4 مناطق
أخبار رئيسية

أمطار غزيرة وسيول وبرد على 4 مناطق

أخبار رئيسية
تحذير متقدم بشأن هطول أمطار غزيرة على الباحة
السعودية اليوم

تحذير متقدم بشأن هطول أمطار غزيرة على...

السعودية اليوم
الدفاع المدني: أمطار رعدية على عدة مناطق تجنبوا مجاري السيول
السعودية اليوم

الدفاع المدني: أمطار رعدية على عدة مناطق...

السعودية اليوم
أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على عدة مناطق
السعودية اليوم

أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على عدة...

السعودية اليوم
متحدث الأرصاد: غداً بداية فصل الخريف أرصاديًا
السعودية اليوم

متحدث الأرصاد: غداً بداية فصل الخريف أرصاديًا

السعودية اليوم