أمطار رعدية وسيول وبرد على 5 مناطق

الخميس ٤ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:١٠ صباحاً
أمطار رعدية وسيول وبرد على 5 مناطق
المواطن - فريق التحرير

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على منطقتي جازان وعسير، في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق نجران، الباحة، مكة المكرمة، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق, كذلك على الأجزاء الساحلية من مناطق الشرقية، المدينة المنورة، تبوك، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على الطريق الساحلي الواصل إلى جازان.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10 – 32 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط, وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 12 – 42كم/ساعة تصل إلى 55 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي والأوسط, ومن المتر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي والأوسط, ومتوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

وتكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10 – 25 كم/ساعة على الجزء الشمالي, وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 12 – 35 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الأوسط والجنوبي, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

