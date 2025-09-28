أمطار على الليث وأضم تستمر حتى المساء

وزير الخارجية يشارك بالاجتماع الوزاري المشترك بين دول التعاون والولايات المتحدة وظائف شاغرة لدى مجموعة لاند مارك طفل يسافر إلى الهند داخل حجرة عجلات طائرة وظائف شاغرة بفروع شركة جسارة في 3 مدن وظائف شاغرة في البنك الإسلامي فيصل بن فرحان بمؤتمر حل الدولتين: نرفض كل ما يقوض السلطة الفلسطينية وظائف إدارية شاغرة لدى الضمان الصحي وظائف شاغرة بـ شركة PARSONS في 4 مدن السديس يعزي في وفاة مفتي المملكة اقتران القمر بالمريخ ورصد مذنب جديد في سماء السعودية
نبَّه المركز الوطني للأرصاد في تقرير له اليوم، من هطول أمطار مصحوبة برياح شديدة السرعة وصواعق رعدية على محافظتي الليث (بني يزيد، جذم، يلملم) وأضم، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.
وأشار المركز إلى أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.
وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، وتكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة قد تتخللها سحب رعدية على مناطق المدينة المنورة، حائل، القصيم، الرياض، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن الضباب على المنطقة الشرقية.