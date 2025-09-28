أمطار على الليث وأضم تستمر حتى المساء

نبَّه المركز الوطني للأرصاد في تقرير له اليوم، من هطول أمطار مصحوبة برياح شديدة السرعة وصواعق رعدية على محافظتي الليث (بني يزيد، جذم، يلملم) وأضم، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.

وأشار المركز إلى أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.

توقعات حالة الطقس

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، وتكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة قد تتخللها سحب رعدية على مناطق المدينة المنورة، حائل، القصيم، الرياض، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن الضباب على المنطقة الشرقية.