السعودية اليوم
حصاد اليوم

أمطار على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة

الثلاثاء ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٣١ صباحاً
المواطن - واس

نبّه المركز الوطني للأرصاد في تقرير له اليوم، من هطول أمطار مصحوبة برياح شديدة السرعة وصواعق رعدية على محافظات أضم, والليث, والكامل, والعرضيات, تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية, وتساقط البرد وجريان السيول.

وأشار إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة التاسعة مساءً.

