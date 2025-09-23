وظائف شاغرة في شركة PARSONS وظائف إدارية شاغرة بـ هيئة الزكاة 19 وظيفة شاغرة لدى فروع وزارة الطاقة وظائف شاغرة في شركة السودة للتطوير القيادة الإماراتية تهنئ الملك سلمان وولي العهد بمناسبة اليوم الوطني أمطار على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة توقعات الطقس اليوم: أمطار وغبار على عدة مناطق وظائف إدارية شاغرة لدى شركة Aramex فيصل بن فرحان يشارك في الاجتماع الوزاري بشأن خطة إعمار غزة الأحوال المدنية تستعرض رحلتها من الكاميرا القديمة إلى الخدمات الرقمية في عز الوطن
نبّه المركز الوطني للأرصاد في تقرير له اليوم، من هطول أمطار مصحوبة برياح شديدة السرعة وصواعق رعدية على محافظات أضم, والليث, والكامل, والعرضيات, تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية, وتساقط البرد وجريان السيول.
وأشار إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة التاسعة مساءً.