أمطار على محافظات منطقة مكة المكرمة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا يتضمن هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على محافظات منطقة مكة المكرمة (العاصمة المقدسة – الجموم – الكامل – بحرة – الطائف – ميسان – أضم – العرضيات – الليث – القنفذة – الموية – تربة – رنية) من يوم السبت إلى يوم الخميس (من 20/ 09 إلى 25/ 09 /2025م).

بدوره أهاب الدفاع المدني بالجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته الصادرة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

توقعات حالة الطقس

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على منطقة نجران، ولا يستبعد تكوّن الضباب على تلك المناطق، كذلك على المنطقة الشرقية.