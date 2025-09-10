Icon

أمطار غزيرة على الباحة تستمر حتى الـ 9 مساءً Icon كود الطرق السعودي يضع اشتراطات لتعزيز السلامة في مناطق الأعمال Icon طرح 47 مشروعًا عبر منصة استطلاع Icon المواقيت ومساجد الحل.. خدمات متجددة وتجربة ميسرة للحجاج Icon فعاليات Grand Arrival تجمع كانيلو وكروفورد في لاس فيغاس Icon الإحصاء: ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة 6.5% Icon تنبيه من حالة مطرية ورياح شديدة السرعة على جازان Icon ارتفاع أسعار النفط Icon الأردن: القصف الإسرائيلي على سوريا خرق صارخ للقانون الدولي Icon اليابان تندد بالهجوم الإسرائيلي على قطر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

أمطار غزيرة على الباحة تستمر حتى الـ 9 مساءً

الأربعاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٠١ صباحاً
أمطار غزيرة على الباحة تستمر حتى الـ 9 مساءً
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نبَّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار غزيرة على منطقة الباحة، مصحوبة برياح شديدة السرعة, وانعدامٍ في مدى الرؤية الأفقية, وجريانٍ للسيول, وتساقط البرد, وصواعق رعدية، على مدينة الباحة، ومحافظات القرى, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, والعقيق, والمخواة, وقلوة, والحجرة, وغامد الزناد, والأجزاء المجاورة لها.

وبيَّن أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة التاسعة مساءً.

قد يهمّك أيضاً
الباحة تستعد لصلاة عيد الفطر بـ 192 مصلى وجامعًا

الباحة تستعد لصلاة عيد الفطر بـ 192 مصلى وجامعًا

أمطار الباحة تزين حديقة سد الجنابين

أمطار الباحة تزين حديقة سد الجنابين

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم – بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، في حين تكون خفيفة على مناطق نجران، الرياض، الشرقية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أمطار غزيرة على الباحة ورياح شديدة السرعة تستمر لساعات
السعودية اليوم

أمطار غزيرة على الباحة ورياح شديدة السرعة...

السعودية اليوم
مماشي الباحة.. متنفس للعوائل لممارسة الرياضة وتعزز جودة الحياة
السعودية اليوم

مماشي الباحة.. متنفس للعوائل لممارسة الرياضة وتعزز...

السعودية اليوم
أمطار غزيرة على الباحة تستمر حتى المساء
السعودية اليوم

أمطار غزيرة على الباحة تستمر حتى المساء

السعودية اليوم