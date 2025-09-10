أمطار غزيرة على الباحة تستمر حتى الـ 9 مساءً كود الطرق السعودي يضع اشتراطات لتعزيز السلامة في مناطق الأعمال طرح 47 مشروعًا عبر منصة استطلاع المواقيت ومساجد الحل.. خدمات متجددة وتجربة ميسرة للحجاج فعاليات Grand Arrival تجمع كانيلو وكروفورد في لاس فيغاس الإحصاء: ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة 6.5% تنبيه من حالة مطرية ورياح شديدة السرعة على جازان ارتفاع أسعار النفط الأردن: القصف الإسرائيلي على سوريا خرق صارخ للقانون الدولي اليابان تندد بالهجوم الإسرائيلي على قطر
نبَّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار غزيرة على منطقة الباحة، مصحوبة برياح شديدة السرعة, وانعدامٍ في مدى الرؤية الأفقية, وجريانٍ للسيول, وتساقط البرد, وصواعق رعدية، على مدينة الباحة، ومحافظات القرى, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, والعقيق, والمخواة, وقلوة, والحجرة, وغامد الزناد, والأجزاء المجاورة لها.
وبيَّن أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة التاسعة مساءً.
وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم – بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، في حين تكون خفيفة على مناطق نجران، الرياض، الشرقية.