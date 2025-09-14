Icon

حصاد اليوم

أمطار غزيرة على الباحة تستمر حتى الـ8 مساء

الأحد ١٤ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١:٠١ مساءً
أمطار غزيرة على الباحة تستمر حتى الـ8 مساء
المواطن - فريق التحرير

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا من هطول أمطار غزيرة على منطقة الباحة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وجريان السيول، وتساقط البرد، وصواعق رعدية، على مدينة الباحة، ومحافظاتها والأجزاء المجاورة لها.

وبيّن أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.

توقعات حالة الطقس

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، وتكون خفيفة إلى متوسطة على المدينة المنورة ، نجران، الشرقية ، الرياض، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي تبوك والمدينة المنورة.

