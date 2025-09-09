Icon

مصحوبة برياح شديدة السرعة

أمطار غزيرة على الباحة تستمر حتى المساء

الثلاثاء ٩ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٤٠ صباحاً
أمطار غزيرة على الباحة تستمر حتى المساء
المواطن - فريق التحرير

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا من هطول أمطار غزيرة على منطقة الباحة، مصحوبة برياح شديدة السرعة, وانعدام في مدى الرؤية الأفقية, وجريان للسيول, وتساقط البرد, وصواعق رعدية، على مدينة الباحة، ومحافظات القرى, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, والعقيق, والمخواة, وقلوة, والحجرة, وغامد الزناد, والأجزاء المجاورة لها.

وبيّن أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة التاسعة مساءً.

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم – بمشيئة الله تعالى- أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان للسيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من مناطق الشرقية، والرياض والمدينة المنورة.

