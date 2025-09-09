أمطار غزيرة على الباحة تستمر حتى المساء البرلمان الفرنسي يسقط الحكومة بأغلبية ساحقة تحذير مستخدمي آيفون من عمليات احتيال وقرصنة مصرف الراجحي يعلن بدء طرح صكوك اجتماعية مقوّمة بالدولار أسعار الذهب ترتفع لمستوى قياسي جديد طقس الثلاثاء.. أمطار وسيول وبرد على 8 مناطق القبض على مقيم لترويجه الحشيش في جدة البرلمان الفرنسي يصوت بحجب الثقة عن الحكومة للمرة الأولى أكثر من 84 ألف متضرر جراء زلزال أفغانستان وجهود الإغاثة مستمرة مزايا العلاج الطبيعي
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا من هطول أمطار غزيرة على منطقة الباحة، مصحوبة برياح شديدة السرعة, وانعدام في مدى الرؤية الأفقية, وجريان للسيول, وتساقط البرد, وصواعق رعدية، على مدينة الباحة، ومحافظات القرى, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, والعقيق, والمخواة, وقلوة, والحجرة, وغامد الزناد, والأجزاء المجاورة لها.
وبيّن أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة التاسعة مساءً.
وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم – بمشيئة الله تعالى- أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان للسيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من مناطق الشرقية، والرياض والمدينة المنورة.