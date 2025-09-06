أمطار غزيرة على الباحة ورياح شديدة السرعة تستمر لساعات حقن مثيرة للجدل تدعي قدرتها على إخفاء الشيب الأخضر الشاب يتأهل لنهائيات العالم للكرة الطائرة الشاطئية سيول توفد مبعوثًا لواشنطن بعد أزمة مصنع هيونداي وضبط 300 كوري الصين تعلن انضمامها لحل الدولتين بشأن القضية الفلسطينية أمطار غزيرة على عسير.. تجنبوا مجاري السيول وتجمعات المياه هل يتم طلب رسوم للتسجيل في برنامج ريف؟ حريق هائل يلتهم المقر السابق لهيئة الإذاعة البريطانية في لندن حالة مطرية ورياح نشطة على جازان المنافذ الجمركية تسجل 1404 حالات ضبط خلال أسبوع
نبه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة على منطقة الباحة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وجريان السيول، وتساقط البرد، وصواعق رعدية، على مدينة الباحة، ومحافظات القرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والأجزاء المجاورة لها.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة التاسعة مساءً.
توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على منطقتي جازان وعسير، في حين تكون خفيفة على مناطق نجران، الباحة، مكة المكرمة، الرياض، الشرقية، ولا يستبعد تكوّن الضباب على المنطقة الشرقية.