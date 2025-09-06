Icon

أمطار غزيرة على الباحة ورياح شديدة السرعة تستمر لساعات Icon حقن مثيرة للجدل تدعي قدرتها على إخفاء الشيب Icon الأخضر الشاب يتأهل لنهائيات العالم للكرة الطائرة الشاطئية Icon سيول توفد مبعوثًا لواشنطن بعد أزمة مصنع هيونداي وضبط 300 كوري Icon الصين تعلن انضمامها لحل الدولتين بشأن القضية الفلسطينية Icon أمطار غزيرة على عسير.. تجنبوا مجاري السيول وتجمعات المياه Icon هل يتم طلب رسوم للتسجيل في برنامج ريف؟ Icon حريق هائل يلتهم المقر السابق لهيئة الإذاعة البريطانية في لندن Icon حالة مطرية ورياح نشطة على جازان Icon المنافذ الجمركية تسجل 1404 حالات ضبط خلال أسبوع Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تسبب شبه انعدام في الرؤية

أمطار غزيرة على الباحة ورياح شديدة السرعة تستمر لساعات

السبت ٦ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٤:٣٩ مساءً
أمطار غزيرة على الباحة ورياح شديدة السرعة تستمر لساعات
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نبه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة على منطقة الباحة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وجريان السيول، وتساقط البرد، وصواعق رعدية، على مدينة الباحة، ومحافظات القرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والأجزاء المجاورة لها.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة التاسعة مساءً.

قد يهمّك أيضاً
4 متسولين في قبضة الأمن بمنطقتي مكة المكرمة والباحة

4 متسولين في قبضة الأمن بمنطقتي مكة المكرمة والباحة

بريد الباحة ينقل 920 كجم من العسل في 3 أيام.. وإقبال كبير على المهرجان

بريد الباحة ينقل 920 كجم من العسل في 3 أيام.. وإقبال كبير...

توقعات حالة الطقس

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على منطقتي جازان وعسير، في حين تكون خفيفة على مناطق نجران، الباحة، مكة المكرمة، الرياض، الشرقية، ولا يستبعد تكوّن الضباب على المنطقة الشرقية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

طقس الأحد.. أمطار غزيرة وسيول وبرد على 4 مناطق
أخبار رئيسية

طقس الأحد.. أمطار غزيرة وسيول وبرد على...

أخبار رئيسية
أمطار رعدية وسيول وبرد على 5 مناطق
السعودية اليوم

أمطار رعدية وسيول وبرد على 5 مناطق

السعودية اليوم
حالة مطرية ورياح نشطة على جازان
السعودية اليوم

حالة مطرية ورياح نشطة على جازان

السعودية اليوم
رياح نشطة بسرعة 49 كم / ساعة على جدة ورابغ
السعودية اليوم

رياح نشطة بسرعة 49 كم / ساعة...

السعودية اليوم
تنبيه من أمطار وصواعق ورياح نشطة على نجران
السعودية اليوم

تنبيه من أمطار وصواعق ورياح نشطة على...

السعودية اليوم
مماشي الباحة.. متنفس للعوائل لممارسة الرياضة وتعزز جودة الحياة
السعودية اليوم

مماشي الباحة.. متنفس للعوائل لممارسة الرياضة وتعزز...

السعودية اليوم
الدفاع المدني: أمطار رعدية على عدة مناطق تجنبوا مجاري السيول
السعودية اليوم

الدفاع المدني: أمطار رعدية على عدة مناطق...

السعودية اليوم
أمطار غزيرة وسيول وبرد على 4 مناطق
أخبار رئيسية

أمطار غزيرة وسيول وبرد على 4 مناطق

أخبار رئيسية