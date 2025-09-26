أمطار غزيرة على الليث وأضم

وزير الخارجية يشارك بالاجتماع الوزاري المشترك بين دول التعاون والولايات المتحدة وظائف شاغرة لدى مجموعة لاند مارك طفل يسافر إلى الهند داخل حجرة عجلات طائرة وظائف شاغرة بفروع شركة جسارة في 3 مدن وظائف شاغرة في البنك الإسلامي فيصل بن فرحان بمؤتمر حل الدولتين: نرفض كل ما يقوض السلطة الفلسطينية وظائف إدارية شاغرة لدى الضمان الصحي وظائف شاغرة بـ شركة PARSONS في 4 مدن السديس يعزي في وفاة مفتي المملكة اقتران القمر بالمريخ ورصد مذنب جديد في سماء السعودية
نبَّه المركز الوطني للأرصاد في تقرير اليوم، من هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة السرعة، وصواعق رعدية، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول على محافظة الليث (بني يزيد – جذم – يلملم)، ومحافظة أضم.
وبيّن أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.