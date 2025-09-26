Icon

أمطار غزيرة على الليث وأضم

الجمعة ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٤:٤٧ مساءً
أمطار غزيرة على الليث وأضم
المواطن - فريق التحرير

نبَّه المركز الوطني للأرصاد في تقرير اليوم، من هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة السرعة، وصواعق رعدية، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول على محافظة الليث (بني يزيد – جذم – يلملم)، ومحافظة أضم.

وبيّن أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.

