أمطار غزيرة على الليث وأضم

نبَّه المركز الوطني للأرصاد في تقرير اليوم، من هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة السرعة، وصواعق رعدية، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول على محافظة الليث (بني يزيد – جذم – يلملم)، ومحافظة أضم.

وبيّن أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.