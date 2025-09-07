أمطار غزيرة على جازان تستمر حتى الـ9 مساء وظائف شاغرة في شركة PARSONS فيليز سارسفيلد بطلاً لـ كأس السوبر الأرجنتيني لكرة القدم مايكروسوفت: انقطاعات في كابلات بالبحر الأحمر حرائق تلتهم مساحات شاسعة من الغابات في البرتغال وإسبانيا أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد ورياح نشطة على 7 مناطق المدني يحذر: أمطار رعدية غزيرة على عدة مناطق حتى الخميس أكثر من نصف مليون متبرع بالأعضاء بعد الوفاة عبر توكلنا استشهاد 62 فلسطينيًّا في قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة فالنتين أتانجانا أهلاوي
نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، يصاحبها رياحًا شديدة السرعة، وانعدامًا في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، على مدينة جيزان، ومحافظات الحرث، والداير، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وبيش، والدرب، وصبيا، وأبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وضمد، وفرسان، والفطيحة.
وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة التاسعة مساءً.
وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم – بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة، في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية ونجران.