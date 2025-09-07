Icon

أمطار غزيرة على جازان تستمر حتى الـ9 مساء

الأحد ٧ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٤٧ صباحاً
أمطار غزيرة على جازان تستمر حتى الـ9 مساء
المواطن - فريق التحرير

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، يصاحبها رياحًا شديدة السرعة، وانعدامًا في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، على مدينة جيزان، ومحافظات الحرث، والداير، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وبيش، والدرب، وصبيا، وأبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وضمد، وفرسان، والفطيحة.

وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة التاسعة مساءً.

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم – بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة، في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية ونجران.

