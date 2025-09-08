أمطار غزيرة على عسير تستمر حتى الـ 8 مساء

نبَّه المركز الوطني للأرصاد, اليوم، من تكون أمطار غزيرة على منطقة عسير، يصاحبها رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية على مدينة أبها، ومحافظتي خميس مشيط، وأحد رفيدة.

وبين أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.

توقعات حالة الطقس

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم – بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية ونجران، والأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة المدينة المنورة.