أمطار غزيرة على منطقة الباحة حتى الثامنة مساء

الخميس ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٥٢ صباحاً
أمطار غزيرة على منطقة الباحة حتى الثامنة مساء
المواطن - فريق التحرير

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا من هطول أمطار غزيرة على منطقة الباحة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وجريان للسيول، وتساقط البرد، وصواعق رعدية.

وتكون الحالة على مدينة الباحة، ومحافظات القرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والعقيق والمخواة وقلوة والحجرة وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها.

وبحسب مركز الأرصاد، تستمر الحالة -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.

