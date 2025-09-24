أمطار غزيرة على منطقة الباحة حتى الثامنة مساء

نبَّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار غزيرة على منطقة الباحة مصحوبة برياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وجريان السيول، وتساقط البرد، وصواعق رعدية، على محافظة المخواة، وقلوة، والحجرة، وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها.

وبيّن المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.