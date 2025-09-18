Icon

أمطار غزيرة على منطقة جازان حتى العاشرة مساء  Icon أبراج السعودية تتوشح بعلمي المملكة وباكستان احتفاءً بتوقيع اتفاقية الدفاع المشترك Icon نتائج دوري أبطال أوروبا لكرة القدم Icon اكتشاف صحي يحد من مضاعفات الإنفلونزا Icon أرامكو السعودية تُكمل إصدار صكوك دولية بـ 3 مليارات دولار  Icon تراجع أسعار الذهب اليوم إلى 3653.54 دولارًا للأونصة Icon توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول وبرد على عدة مناطق Icon الإمارات وقطر والبحرين يخفضون أسعار الفائدة 25 نقطة أساس Icon ترامب في بريطانيا.. استقبال تاريخي واحتجاجات شعبية Icon مساند: لا يمكن استرداد رسوم تأشيرة استقدام تم استخدامها Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

أمطار غزيرة على منطقة جازان حتى العاشرة مساء 

الخميس ١٨ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٢٥ صباحاً
أمطار غزيرة على منطقة جازان حتى العاشرة مساء 
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، يصاحبها رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية، وتساقط للبرد، وجريان للسيول، وارتفاع للأمواج، وصواعق رعدية.

وبحسب الأرصاد، تكون الحالة على مدينة جيزان، ومحافظات الحرث، والداير، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وبيش، والدرب، وصبيا، وأبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وضمد، وفرسان، والفطيحة.

قد يهمّك أيضاً
أمطار غزيرة وسيول وبرد ورياح نشطة في 5 مناطق

أمطار غزيرة وسيول وبرد ورياح نشطة في 5 مناطق

الأرصاد: أمطار جدة تتواصل حتى الغد .. اللهم صيبًا نافعًا

الأرصاد: أمطار جدة تتواصل حتى الغد .. اللهم صيبًا نافعًا

ولفت المركز إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة العاشرة مساءً.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

استمرار هطول الأمطار الرعدية على بعض المناطق حتى الجمعة المقبل
أخبار رئيسية

استمرار هطول الأمطار الرعدية على بعض المناطق...

أخبار رئيسية
طقس الاثنين.. أمطار وسيول وبرد ورياح نشطة على 7 مناطق
أخبار رئيسية

طقس الاثنين.. أمطار وسيول وبرد ورياح نشطة...

أخبار رئيسية
طقس السبت.. أمطار رعدية ورياح وبرد في 8 مناطق
أخبار رئيسية

طقس السبت.. أمطار رعدية ورياح وبرد في...

أخبار رئيسية
حالة مطرية على جازان تستمر حتى المساء
السعودية اليوم

حالة مطرية على جازان تستمر حتى المساء

السعودية اليوم