أمطار غزيرة على منطقة جازان حتى العاشرة مساء 

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، يصاحبها رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية، وتساقط للبرد، وجريان للسيول، وارتفاع للأمواج، وصواعق رعدية.
وبحسب الأرصاد، تكون الحالة على مدينة جيزان، ومحافظات الحرث، والداير، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وبيش، والدرب، وصبيا، وأبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وضمد، وفرسان، والفطيحة.
ولفت المركز إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة العاشرة مساءً.