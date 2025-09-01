Icon

مصحوبة برياح نشطة

أمطار غزيرة وسيول وبرد على 4 مناطق

الإثنين ١ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٠٨ صباحاً
أمطار غزيرة وسيول وبرد على 4 مناطق
المواطن - فريق التحرير

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة, ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.

أمطار غزيرة وسيول وبرد

كما يستمر هطول أمطار رعدية متفرقة على أجزاء من منطقتي الشرقية ونجران، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء منهما, كذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والمدينة المنورة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20 – 45 كم/ساعة تصل إلى 55 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي, وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

وتكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 – 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

