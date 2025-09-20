Icon

أمطار على محافظات منطقة مكة المكرمة Icon فيصل بن فرحان: مشاركة السعودية في الجمعية العامة للأمم المتحدة تحمل رسالة السلم والعدل Icon فعاليات متنوعة احتفاءً باليوم الوطني الـ95 للمملكة في جدة Icon السعودية تدين وتستنكر الهجوم على مسجد حي الدرجة بمدينة الفاشر Icon القبض على 3 أشخاص لترويجهم 9,984 قرصًا محظورًا بعسير Icon بتوجيه الملك سلمان وولي العهد.. السعودية تدعم اقتصاد اليمن بـ 1.38 مليار ريال Icon الحج والعمرة: 30 مليون مستخدم لتطبيق نسك من 190 دولة حول العالم Icon 5 اشتراطات وضوابط رئيسة يجب على المنشآت والمتاجر الالتزام بها عند تنظيم المسابقات Icon شوارع نجران وميادينها تتزين بالأعلام الخضراء احتفاءً باليوم الوطني Icon ولي العهد يستعرض مع رئيس فرنسا نتائج مؤتمر تسوية قضية فلسطين

تستمر حتى الـ 8 مساء

أمطار غزيرة وسيول وصواعق رعدية على الباحة

السبت ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:٥٨ مساءً
أمطار غزيرة وسيول وصواعق رعدية على الباحة
المواطن - فريق التحرير

نبَّه المركز الوطني للأرصاد، من هطول أمطار غزيرة على منطقة الباحة، مصحوبة برياح شديدة السرعة, وانعدام في مدى الرؤية الأفقية, وجريان للسيول, وتساقط البرد, وصواعق رعدية، على مدينة الباحة، ومحافظات القرى, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, والعقيق, والمخواة, وقلوة, والحجرة, وغامد الزناد, والأجزاء المجاورة لها.

وبيّن المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.

توقعات حالة الطقس

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على منطقة نجران، ولا يستبعد تكوّن الضباب على تلك المناطق، كذلك على المنطقة الشرقية.

