أمطار غزيرة وسيول وصواعق رعدية على الباحة

نبَّه المركز الوطني للأرصاد، من هطول أمطار غزيرة على منطقة الباحة، مصحوبة برياح شديدة السرعة, وانعدام في مدى الرؤية الأفقية, وجريان للسيول, وتساقط البرد, وصواعق رعدية، على مدينة الباحة، ومحافظات القرى, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, والعقيق, والمخواة, وقلوة, والحجرة, وغامد الزناد, والأجزاء المجاورة لها.

وبيّن المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.

توقعات حالة الطقس

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على منطقة نجران، ولا يستبعد تكوّن الضباب على تلك المناطق، كذلك على المنطقة الشرقية.