أمطار ورياح شديدة السرعة على منطقة حائل

الثلاثاء ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٥٥ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار على منطقة حائل مصحوبة برياح شديدة السرعة، وجريان السيول، وصواعق رعدية، تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة، ‏تؤدي إلى تدنٍ في ‏مدى ‏الرؤية الأفقية.

وقال مركز الأرصاد عبر منصة إكس إن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة العاشرة مساءً.

