أمطار ورياح نشطة على الأحساء وبقيق والعديد

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار خفيفة على محافظات الأحساء، وبقيق، والعديد، يصاحبها رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.

وبيّن أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.

توقعات حالة الطقس

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم – بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة.

في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية ونجران.