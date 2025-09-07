Icon

تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً

أمطار ورياح نشطة على الأحساء وبقيق والعديد

الأحد ٧ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٤٦ صباحاً
أمطار ورياح نشطة على الأحساء وبقيق والعديد
المواطن - فريق التحرير

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار خفيفة على محافظات الأحساء، وبقيق، والعديد، يصاحبها رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.

وبيّن أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.

توقعات حالة الطقس

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم – بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة.

في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية ونجران.

