أمطار ورياح نشطة على الأحساء وبقيق والعديد

بدء الاشتراك في منتج صح بعائد 4.88% خسوف كلي للقمر يشاهد في سماء السعودية.. الليلة كثافة مرورية على طريق الملك فهد في الرياض أمطار غزيرة على جازان تستمر حتى الـ9 مساء وظائف شاغرة في شركة PARSONS فيليز سارسفيلد بطلاً لـ كأس السوبر الأرجنتيني لكرة القدم مايكروسوفت: انقطاعات في كابلات بالبحر الأحمر حرائق تلتهم مساحات شاسعة من الغابات في البرتغال وإسبانيا أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد ورياح نشطة على 7 مناطق المدني يحذر: أمطار رعدية غزيرة على عدة مناطق حتى الخميس
نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار خفيفة على محافظات الأحساء، وبقيق، والعديد، يصاحبها رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.
وبيّن أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.
توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم – بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة.
في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية ونجران.