أمطار وسيول.. طقس الباحة غير مستقر حتى التاسعة مساء

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم تنبيهًا بشأن حالة جوية مؤثرة على منطقة الباحة، متوقعًا هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية وانعدام في مدى الرؤية الأفقية.

طقس الباحة اليوم

وأوضح المركز عبر منصة إكس أن الحالة تشمل جريان السيول وتساقط حبات البرد مع نشاط للصواعق الرعدية، وذلك على مدينة الباحة ومحافظات القرى، المندق، بلجرشي، بني حسن، العقيق، المخواة، قلوة، الحجرة، غامد الزناد، إضافة إلى الأجزاء المجاورة.

وبيّن “الأرصاد” أن هذه الأجواء الماطرة ستستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم، داعيًا الجميع إلى توخي الحيطة والحذر، والابتعاد عن مواقع تجمع المياه ومجاري السيول.

توقعات الطقس اليوم

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.

ولا يستبعد تكوّن الضباب على تلك المناطق، كذلك على المنطقة الشرقية، كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية خفيفة على مناطق نجران، المدينة المنورة، الرياض، الشرقية.