Icon بدء مشروع إعادة تطوير وتوسعة جامع الشيخ محمد بن عثيمين بعنيزة Icon خارجية قطر: تصريحات نتنياهو المتهورة محاولة مشينة لتبرير الهجوم الجبان Icon ترامب: لقد توفي تشارلي كيرك العظيم الأسطوري Icon الرئيس الفلسطيني: خطاب ولي العهد يعكس الموقف التاريخي الأصيل للسعودية قيادة وشعبًا Icon عبدالعزيز بن سعود: القيادة وجهت بتسخير كافة الإمكانيات لدعم أمن قطر واستقرارها Icon قدم نفسه حاكمًا محتملًا لغزة.. السلطة الفلسطينية تعتقل سمير حليلة Icon السمنة تؤثر على 188 مليون طفل ومراهق في سن الدراسة Icon استقرار أسعار الذهب اليوم Icon وفاة وإصابات جراء تصادم بين مركبتين في الرياض

الحالة مصحوبة برياح قوية وانعدام في مدى الرؤية

أمطار وسيول.. طقس الباحة غير مستقر حتى التاسعة مساء

الخميس ١١ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٤٠ صباحاً
أمطار وسيول.. طقس الباحة غير مستقر حتى التاسعة مساء
المواطن - واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم تنبيهًا بشأن حالة جوية مؤثرة على منطقة الباحة، متوقعًا هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية وانعدام في مدى الرؤية الأفقية.

طقس الباحة اليوم

وأوضح المركز عبر منصة إكس أن الحالة تشمل جريان السيول وتساقط حبات البرد مع نشاط للصواعق الرعدية، وذلك على مدينة الباحة ومحافظات القرى، المندق، بلجرشي، بني حسن، العقيق، المخواة، قلوة، الحجرة، غامد الزناد، إضافة إلى الأجزاء المجاورة.

وبيّن “الأرصاد” أن هذه الأجواء الماطرة ستستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم، داعيًا الجميع إلى توخي الحيطة والحذر، والابتعاد عن مواقع تجمع المياه ومجاري السيول.

توقعات الطقس اليوم

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.

ولا يستبعد تكوّن الضباب على تلك المناطق، كذلك على المنطقة الشرقية، كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية خفيفة على مناطق نجران، المدينة المنورة، الرياض، الشرقية.

