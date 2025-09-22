أملج تكمل استعداداتها لليوم الوطني بتزيين الشوارع والميادين ملك الأردن يهنئ الملك سلمان بمناسبة اليوم الوطني مبنى إمارة تبوك يتوشح بالأخضر احتفالًا باليوم الوطني الداخلية تطلق ختمًا خاصًّا بمناسبة اليوم الوطني الـ 95 عبر المنافذ الدولية عروض وأركان تفاعلية في المدينة المنورة غدًا بمناسبة اليوم الوطني الـ95 فعاليات وبرامج رياضية بالعاصمة المقدسة بمناسبة اليوم الوطني سعود بن نايف: بلادنا تشهد إنجازات نوعية تصنع مستقبلًا مشرقًا يليق بمكانتها الشيخ السند يطلق كود منصات الرئاسة بهوية اليوم الوطني الشرع أمام الأمم المتحدة: سوريا لن تكون مصدر تهديد لأي طرف بفخر الأمجاد وعلوّ الرايات الخضراء.. وزارة الإعلام تحتفي باليوم الوطني السعودي 95
أكملت محافظة أملج استعداداتها للاحتفاء باليوم الوطني الـ95 للمملكة، من خلال تزيين الشوارع والميادين بالأعلام الوطنية، والإضاءة الخضراء، واللوحات التعبيرية التي تجسد معاني الاعتزاز والفخر بهذه المناسبة الغالية.
كما أنهت محافظة أملج تجهيز موقع احتفال الأهالي باليوم الوطني، بما يتيح مشاركة واسعة من مختلف شرائح المجتمع في الفعاليات الوطنية، التي تعكس مشاعر الولاء والانتماء للوطن وقيادته.
وتأتي هذه الجهود في إطار حرص الجهات المحلية على إضفاء مظاهر الفرح والاحتفاء بهذه الذكرى الوطنية العزيزة، وتعزيز مشاركة المجتمع في التعبير عن مشاعر الفخر بتاريخ المملكة وإنجازاتها.