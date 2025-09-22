أملج تكمل استعداداتها لليوم الوطني بتزيين الشوارع والميادين

أكملت محافظة أملج استعداداتها للاحتفاء باليوم الوطني الـ95 للمملكة، من خلال تزيين الشوارع والميادين بالأعلام الوطنية، والإضاءة الخضراء، واللوحات التعبيرية التي تجسد معاني الاعتزاز والفخر بهذه المناسبة الغالية.

كما أنهت محافظة أملج تجهيز موقع احتفال الأهالي باليوم الوطني، بما يتيح مشاركة واسعة من مختلف شرائح المجتمع في الفعاليات الوطنية، التي تعكس مشاعر الولاء والانتماء للوطن وقيادته.

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص الجهات المحلية على إضفاء مظاهر الفرح والاحتفاء بهذه الذكرى الوطنية العزيزة، وتعزيز مشاركة المجتمع في التعبير عن مشاعر الفخر بتاريخ المملكة وإنجازاتها.