أمير الرياض يعزّي في وفاة مفتي المملكة

الأربعاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:١١ مساءً
أمير الرياض يعزّي في وفاة مفتي المملكة
المواطن - واس

قدّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، تعازيه ومواساته في وفاة سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ المفتي العام للمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء -رحمه الله- وذلك في زيارة لمقر العزاء مساء اليوم بمدينة الرياض.

وكان في معية سموه، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز.

وسأل سموه الله العلي القدير أن يرحم الفقيد ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

وأعرب أبناء الفقيد عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته.

